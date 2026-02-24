Saltillo impulsa a sus PYMES con nuevo programa de competitividad

Saltillo
/ 24 febrero 2026
    El programa pretende mejorar la competitividad, sostenibilidad y eficiencia de las empresas locales, detallaron autoridades. FRANCISCO MUÑIZ

Nuevo programa brindará diagnóstico y capacitación a negocios

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, presentó junto a empresarios de laCiudad el programa “Impulsa PYMES Saltillo” orientado a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas mediante su profesionalización y mejora productiva.

“Con el inicio del programa Impulsa PYMES Saltillo, reafirmamos el rumbo de una ciudad con visión clara y consolidada como referente a nivel nacional. Las grandes inversiones son fundamentales, pero el motor económico de Saltillo son sus pequeñas y medianas empresas”, expresó durante el evento.

El edil resaltó que la ciudad cuenta con las características para que un negocio pueda crecer. Como ejemplo, señaló que, mientras en otras regiones del país se registraron hechos violentos el pasado domingo, en Saltillo las actividades se desarrollaron con normalidad.

IR AL SIGUIENTE NIVEL

La iniciativa presentada esta tarde fue diseñada para elevar la competitividad, productividad y sostenibilidad del sector empresarial local, y se coordinará las acciones con la Dirección de Fomento Económico, COPARMEX Coahuila Sureste y consultores especializados.

A través de esta alianza, se ofrecerán diagnósticos de negocio gratuitos y proyectos de mejora de alto impacto que buscan generar incrementos reales en la eficiencia y rentabilidad de los negocios.

El Alcalde destacó la importancia de las pequeñas empresas. Aunque indicó que, si bien las grandes inversiones son fundamentales para la región, las pequeñas y medianas empresas representan el verdadero impulso económico de la capital coahuilense.

OPERACIÓN DEL PROGRAMA

Por su parte Alfredo López Villarreal, presidente de COPARMEX Coahuila Sureste, explicó que el enfoque principal es brindar herramientas y capacitación para que las PYMES logren integrarse de manera efectiva a las cadenas de valor de las grandes industrias.

El proceso de fortalecimiento empresarial constará de varias etapas clave. La primera: el diagnóstico gratuito.

Asimismo se planteó una estrategia para buscar áreas de oportunidad en finanzas, gestión y productividad.

Después de esto se dará acompañamiento profesional en manufactura esbelta y finanzas.

El programa buscará que el empresario cuente con resultados medibles y seguimiento para asegurar el impacto positivo en la operación de la empresa.

CÓMO PARTICIPAR

“Además del incremento que pueden tener en productividad, rentabilidad y eficiencia operativa; acceso a redes empresariales y oportunidades de integración en cadenas de valor; así como participar en un programa con respaldo institucional con el Centro de Competitividad de COPARMEX y la Dirección de Fomento Económico de Saltillo”, dijo Enrique Garza Naranjo, director de Fomento Económico.

Las empresas interesadas en formar parte de “Impulsa PYMES Saltillo” deberán cumplir con los requisitos de viabilidad establecidos por los consultores.

Indicó que es importante comunicarse o acudir directamente a la Dirección de Fomento Económico de Saltillo.

