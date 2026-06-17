Saltillo impulsa adopción de inteligencia artificial en PyMES con apoyo de Stanford

El alcalde Javier Díaz González puso en marcha el Programa Acelerador de Adopción de IA para PyMES de Saltillo, una estrategia desarrollada en coordinación con Canacintra Coahuila Sureste y con la participación de la Universidad de Stanford. El objetivo es fortalecer la competitividad, la productividad y la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas de la región. Durante el arranque del programa, Díaz González destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada. Señaló que esta colaboración permitirá preparar a las empresas locales frente a los retos tecnológicos y económicos del futuro.

Según la información, la capacitación contará con la participación de la Universidad de Stanford y del Silicon Valley Futures Institute. Estas instituciones aportarán una perspectiva internacional orientada al desarrollo empresarial y a la implementación de nuevas tecnologías. De acuerdo con lo compartido, entre los beneficios para las PyMES participantes destacan el incremento de su competitividad regional y la identificación de nuevas oportunidades de negocio mediante el uso de inteligencia artificial. Además, podrán competir con organizaciones globales que ya emplean estas herramientas, reducir costos operativos y aprovechar mejor su talento humano. El director de Fomento Económico, Enrique Garza Naranjo, señaló que Saltillo se mantiene como una de las ciudades más competitivas del país. Añadió que este tipo de programas contribuyen a fortalecer el ecosistema empresarial. “Estas oportunidades de desarrollo nos permiten contar con un entorno más moderno y tecnológico, porque la inteligencia artificial también está cambiando la forma de hacer negocios; por ello, vamos a seguir impulsando alianzas de este tipo”, señaló. Por su parte, Roberto Díaz García, presidente del Comité de Inteligencia Artificial de Canacintra Coahuila Sureste, explicó que la capacitación se desarrollará en dos rutas. La primera estará dirigida a ejecutivos y la segunda se enfocará en el personal estratégico y los equipos operativos de las empresas.

Detalló que en esta primera etapa se formarán 250 estrategas y líderes empresariales. Agregó que la visión es que Saltillo se convierta posteriormente en un laboratorio de referencia en América Latina para la implementación de inteligencia artificial en organizaciones. El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, destacó que la coordinación entre el sector público, la academia y la iniciativa privada ha permitido impulsar esta capacitación. Indicó que el propósito es elevar la productividad de las empresas locales. “La inteligencia artificial ya llegó y hay que implementarla. Este tipo de cursos es para ponernos al día en este tema y lograr que nuestras organizaciones puedan competir no solo a nivel local, sino también global”, expresó. Las personas interesadas en obtener más información sobre el programa pueden comunicarse a los teléfonos 844-416-39-91 y 844-213-66-05 de la Dirección de Fomento Económico del Gobierno Municipal de Saltillo.

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