Saltillo impulsó herramientas digitales para agilizar trámites y fortalecer la competitividad este 2025
Con el objetivo de facilitar los trámites y mejorar la atención a la ciudadanía, así como de fortalecer la competitividad de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo este 2025 desarrolló e implementó diversas herramientas tecnológicas durante el primer año de la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González.
Estas plataformas digitales están diseñadas para atender de manera ágil a la población en general, a dueños de negocios y a representantes de instituciones públicas y privadas, y actualmente son utilizadas por miles de personas en la capital del estado.
“El objetivo de estas herramientas es facilitar las cosas a la ciudadanía y a todas aquellas personas que requieran de algún trámite o apoyo por parte de la administración municipal, por eso las desarrollamos y las pusimos a disposición de todos”, destacó el alcalde Javier Díaz González.
Entre las principales herramientas se encuentra el Visor Saltillo, una plataforma que concentra información estratégica para la toma de decisiones productivas y gubernamentales. Este visor fue presentado en julio pasado por el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano, así como las áreas de Catastro y Sistemas.
VISOR SALTILLO CONSOLIDA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
A través del portal https://visor.saltillo.gob.mx, los usuarios pueden consultar al menos 50 capas de información relacionadas con uso de suelo, datos económicos y turísticos, ubicación de unidades económicas, museos y parques, además de realizar el pago del impuesto predial, entre otros rubros de interés.
Otra de las plataformas implementadas es el portal saltillofacil.gob.mx, que permite el pago del predial e integra información sobre trámites, servicios y gestiones en línea. Este sitio también enlaza al Chat Bot Saltillo Fácil, disponible a través del número 844-160-08-08.
Este asesor virtual está enfocado en brindar atención ciudadana digital y rápida, permitiendo a la población realizar reportes y dar seguimiento a solicitudes relacionadas con servicios públicos, baches, limpieza, reparación de luminarias, vehículos abandonados y control canino, entre otros.
CHATBOT DE SEGURIDAD, TODO UN ÉXITO
En materia de seguridad, el Ayuntamiento puso en funcionamiento el Chat Bot de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una herramienta complementaria a los grupos de WhatsApp de los Comités Ciudadanos de Seguridad. Este sistema opera a través del número 844-893-09-09 y es considerado pionero en México para reforzar la atención ciudadana y la respuesta oportuna en este rubro.
De acuerdo con cifras al cierre del primer informe de gobierno, el Chat Bot de Seguridad contaba con casi 3 mil 700 usuarios registrados y había recibido cerca de 4 mil 500 reportes, consolidándose como un canal efectivo de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades municipales.