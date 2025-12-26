Saltillo impulsó herramientas digitales para agilizar trámites y fortalecer la competitividad este 2025

Con el objetivo de facilitar los trámites y mejorar la atención a la ciudadanía, así como de fortalecer la competitividad de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo este 2025 desarrolló e implementó diversas herramientas tecnológicas durante el primer año de la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González.

Estas plataformas digitales están diseñadas para atender de manera ágil a la población en general, a dueños de negocios y a representantes de instituciones públicas y privadas, y actualmente son utilizadas por miles de personas en la capital del estado.

“El objetivo de estas herramientas es facilitar las cosas a la ciudadanía y a todas aquellas personas que requieran de algún trámite o apoyo por parte de la administración municipal, por eso las desarrollamos y las pusimos a disposición de todos”, destacó el alcalde Javier Díaz González.

Entre las principales herramientas se encuentra el Visor Saltillo, una plataforma que concentra información estratégica para la toma de decisiones productivas y gubernamentales. Este visor fue presentado en julio pasado por el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano, así como las áreas de Catastro y Sistemas.