Saltillo impulsó herramientas digitales para agilizar trámites y fortalecer la competitividad este 2025

Saltillo
/ 26 diciembre 2025
    Saltillo impulsó herramientas digitales para agilizar trámites y fortalecer la competitividad este 2025
    Visor Saltillo concentra más de 50 capas de información sobre uso de suelo, datos económicos y turísticos, así como la ubicación de unidades económicas, museos y parques de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Con el objetivo de facilitar los trámites y mejorar la atención a la ciudadanía, así como de fortalecer la competitividad de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo este 2025 desarrolló e implementó diversas herramientas tecnológicas durante el primer año de la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González.

TE PUEDE INTERESAR: Desaparece menor en Nochebuena tras salir de su domicilio en Saltillo; iba a la tienda

Estas plataformas digitales están diseñadas para atender de manera ágil a la población en general, a dueños de negocios y a representantes de instituciones públicas y privadas, y actualmente son utilizadas por miles de personas en la capital del estado.

“El objetivo de estas herramientas es facilitar las cosas a la ciudadanía y a todas aquellas personas que requieran de algún trámite o apoyo por parte de la administración municipal, por eso las desarrollamos y las pusimos a disposición de todos”, destacó el alcalde Javier Díaz González.

Entre las principales herramientas se encuentra el Visor Saltillo, una plataforma que concentra información estratégica para la toma de decisiones productivas y gubernamentales. Este visor fue presentado en julio pasado por el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano, así como las áreas de Catastro y Sistemas.

$!En materia de seguridad, el Chat Bot de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana se consolidó como un canal pionero de comunicación.
En materia de seguridad, el Chat Bot de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana se consolidó como un canal pionero de comunicación. FOTO: CORTESÍA

VISOR SALTILLO CONSOLIDA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

A través del portal https://visor.saltillo.gob.mx, los usuarios pueden consultar al menos 50 capas de información relacionadas con uso de suelo, datos económicos y turísticos, ubicación de unidades económicas, museos y parques, además de realizar el pago del impuesto predial, entre otros rubros de interés.

Otra de las plataformas implementadas es el portal saltillofacil.gob.mx, que permite el pago del predial e integra información sobre trámites, servicios y gestiones en línea. Este sitio también enlaza al Chat Bot Saltillo Fácil, disponible a través del número 844-160-08-08.

Este asesor virtual está enfocado en brindar atención ciudadana digital y rápida, permitiendo a la población realizar reportes y dar seguimiento a solicitudes relacionadas con servicios públicos, baches, limpieza, reparación de luminarias, vehículos abandonados y control canino, entre otros.

$!El portal Saltillo Fácil permite realizar pagos y gestiones en línea, además de canalizar reportes ciudadanos.
El portal Saltillo Fácil permite realizar pagos y gestiones en línea, además de canalizar reportes ciudadanos. FOTO: CORTESÍA

CHATBOT DE SEGURIDAD, TODO UN ÉXITO

En materia de seguridad, el Ayuntamiento puso en funcionamiento el Chat Bot de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una herramienta complementaria a los grupos de WhatsApp de los Comités Ciudadanos de Seguridad. Este sistema opera a través del número 844-893-09-09 y es considerado pionero en México para reforzar la atención ciudadana y la respuesta oportuna en este rubro.

De acuerdo con cifras al cierre del primer informe de gobierno, el Chat Bot de Seguridad contaba con casi 3 mil 700 usuarios registrados y había recibido cerca de 4 mil 500 reportes, consolidándose como un canal efectivo de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades municipales.

Temas


Plataformas Digitales
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Esta planta cementera está causando contaminación con el polvo que se puede apreciar a simple vista.

Saltillo: Planta cementera genera alta contaminación con polvo (VIDEO)
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp
Vista aérea del Pentágono en Arlington, Virginia. El dominio de China en la fabricación de baterías está generando alarmas mucho más allá de la industria automotriz.

El punto débil del Pentágono y los titanes de la IA: necesitan las baterías chinas
La inversión de Cook envía una señal de apoyo al director ejecutivo de Nike, Elliott Hill.

Tim Cook duplica su apuesta en Nike con compra de 3 mdd en acciones
La reflexión hacia la búsqueda de la Paz, se enfocó en la responsabilidad de buscarla.

Papa León XIV llama a la responsabilidad para la paz global, en su primer mensaje de Navidad
Pino Cósmico, es como llamó la NASA al fenómeno de estrellas que forman la figura; el gas que hay alrededor de ellas, ayuda a generar el tono verde.

Nasa revela imagen de Pino Navideño en el universo a 2 mil 500 años luz
El acuerdo representa la mayor compra de Nvidia en su historia

Nvidia concreta compra histórica de activos de Groq por 20 mmdd