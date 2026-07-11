Saltillo: Inauguran en Biblioparque Sur Huerto Urbano para impulsar educación ambiental

El Ayuntamiento de Saltillo inauguró el Huerto Urbano del Biblioparque Sur, un espacio que busca promover la educación ambiental, la participación ciudadana y el aprendizaje sobre prácticas sustentables. De acuerdo con la información oficial, el proyecto fue desarrollado en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (Coecyt), la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y habitantes del sector.

El objetivo es acercar a niñas, niños, jóvenes y personas adultas al conocimiento sobre producción de alimentos, aprovechamiento de los recursos naturales y alimentación saludable. El jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre, señaló que el huerto es resultado del trabajo conjunto entre autoridades, instituciones académicas y ciudadanía. Añadió que la intención es fortalecer la conciencia ambiental desde edades tempranas. ”La intención es que nuestras niñas, niños y jóvenes crezcan con una mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente en este espacio de aprendizaje, que ayuda a construir un mejor entorno para todas y todos”, expresó.

Según el Municipio, el Huerto Urbano está dividido en dos áreas. En ellas se desarrollarán actividades de educación ambiental, así como talleres y capacitaciones sobre agricultura urbana, compostaje, cultivo de hortalizas y alimentación saludable. El Gobierno Municipal informó que los talleres serán gratuitos y se realizarán los viernes por la tarde en el Biblioparque Sur, ubicado sobre el bulevar Otilio Zurdo Galván, en la colonia 26 de Marzo.