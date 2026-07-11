DIF Saltillo fortalece alianza con universidades para ampliar la inclusión

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    DIF Saltillo fortalece alianza con universidades para ampliar la inclusión
    Según el DIF Saltillo, la alianza con la UTSC permitirá ampliar las oportunidades de capacitación, certificación e inclusión para personas con discapacidad. CORTESÍA

Firma convenio con la Universidad Tecnológica de Santa Catarina para impulsar oportunidades educativas, laborales y de capacitación para personas con discapacidad

El DIF Saltillo informó que fortaleció su estrategia de vinculación con instituciones de educación superior mediante la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Santa Catarina (UTSC). El objetivo, según el organismo, es ampliar las oportunidades de inclusión educativa y laboral para personas con discapacidad.

De acuerdo con el DIF, la presidenta honoraria, Luly López Naranjo, señaló que esta alianza permitirá fortalecer los programas que desarrolla la institución en materia de inclusión. Además, dijo que facilitará el acceso a procesos de capacitación, certificaciones y al distintivo Distingue UT, que reconoce a instituciones y empresas que implementan prácticas inclusivas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/motociclista-termina-hospitalizado-tras-choque-en-la-zona-centro-de-saltillo-CI22081366

Según lo expuesto durante la firma del convenio, la UTSC cuenta con un modelo educativo accesible e incluyente. Su propósito es eliminar barreras y ofrecer a las y los estudiantes la oportunidad de desarrollar su potencial, sin importar sus condiciones o circunstancias.

El organismo informó que, desde el inicio de la actual administración, ha fortalecido la colaboración con instituciones educativas. Recordó que en marzo de 2025 estableció una alianza con 23 universidades para incorporar estudiantes de servicio social y prácticas profesionales a los distintos programas del DIF Saltillo.

También indicó que mantiene proyectos con la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad de Monterrey y la Universidad Carolina. Estos convenios abarcan áreas como investigación, salud mental, innovación tecnológica, derechos de la niñez, inclusión y atención a personas con discapacidad.

FORTALECEN ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN

De acuerdo con la información proporcionada por el DIF, una de las acciones más relevantes es la colaboración con la Universidad de Monterrey. A través de ella se implementa una plataforma para detectar indicadores emocionales y cognitivos en niñas, niños y adolescentes mediante herramientas de inteligencia artificial.

$!Luly López Naranjo firmó un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Santa Catarina para fortalecer las acciones de inclusión educativa y laboral que, según el DIF Saltillo, impulsa el organismo.
Luly López Naranjo firmó un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Santa Catarina para fortalecer las acciones de inclusión educativa y laboral que, según el DIF Saltillo, impulsa el organismo. CORTESÍA

Asimismo, el organismo destacó el trabajo conjunto con la Universidad Carolina para el diseño y fabricación de aparatos ortopédicos y prótesis personalizadas mediante tecnología de impresión 3D.

Luly López Naranjo afirmó que el nuevo convenio permitirá impulsar una mayor inclusión educativa en el nivel medio superior. Agregó que también fortalecerá la inclusión laboral, al facilitar que el DIF Saltillo y empresas de la ciudad puedan acceder al distintivo Distingue UT.

La presidenta honoraria agregó que esta colaboración brindará acceso a cursos de capacitación y certificaciones. Según dijo, ello permitirá profesionalizar el trabajo que realiza el organismo.

El DIF Saltillo recordó que la ciudad recibió en 2025 la Medalla a la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo, otorgada por Fundación Teletón. Asimismo, señaló que continuará impulsando acciones y convenios para fortalecer entornos incluyentes y mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Educación
CONVENIOS

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


DIF Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cacería

Cacería
NosotrAs: Abrimos caminos

NosotrAs: Abrimos caminos
true

POLITICÓN: ‘Empleados fantasma’ en San Pedro son la punta del iceberg
Además de la coordinación entre gobierno y desarrolladores, es vital la aportación de la ciudadanía.

También es viable captar agua en viviendas de Saltillo: AMPI
El cuerpo quedó tendido en la acera contraria.

Explosión acaba con la vida de peatón, en Saltillo
El Juzgado Segundo de Distrito deberá revisar la documentación presentada antes de continuar con el proceso de venta de AHMSA y MINOSA.

Avanza subasta de AHMSA y MINOSA con nuevas bases
Un estudio publicado en la revista The BMJ revela la mayoría de los medicamentos para la obesidad no mejoran de forma significativa la calidad de vida y pocos muestran beneficios cardiovasculares.

¿Sabías que la mayoría de fármacos para la obesidad no mejoran significativamente la calidad de vida?
true

No creo que todo pasa por algo. Sí creo que perdemos parte de la experiencia humana si siempre reaccionamos de igual manera a todo