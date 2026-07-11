DIF Saltillo fortalece alianza con universidades para ampliar la inclusión

El DIF Saltillo informó que fortaleció su estrategia de vinculación con instituciones de educación superior mediante la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Santa Catarina (UTSC). El objetivo, según el organismo, es ampliar las oportunidades de inclusión educativa y laboral para personas con discapacidad. De acuerdo con el DIF, la presidenta honoraria, Luly López Naranjo, señaló que esta alianza permitirá fortalecer los programas que desarrolla la institución en materia de inclusión. Además, dijo que facilitará el acceso a procesos de capacitación, certificaciones y al distintivo Distingue UT, que reconoce a instituciones y empresas que implementan prácticas inclusivas.

Según lo expuesto durante la firma del convenio, la UTSC cuenta con un modelo educativo accesible e incluyente. Su propósito es eliminar barreras y ofrecer a las y los estudiantes la oportunidad de desarrollar su potencial, sin importar sus condiciones o circunstancias. El organismo informó que, desde el inicio de la actual administración, ha fortalecido la colaboración con instituciones educativas. Recordó que en marzo de 2025 estableció una alianza con 23 universidades para incorporar estudiantes de servicio social y prácticas profesionales a los distintos programas del DIF Saltillo. También indicó que mantiene proyectos con la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad de Monterrey y la Universidad Carolina. Estos convenios abarcan áreas como investigación, salud mental, innovación tecnológica, derechos de la niñez, inclusión y atención a personas con discapacidad. FORTALECEN ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN De acuerdo con la información proporcionada por el DIF, una de las acciones más relevantes es la colaboración con la Universidad de Monterrey. A través de ella se implementa una plataforma para detectar indicadores emocionales y cognitivos en niñas, niños y adolescentes mediante herramientas de inteligencia artificial.

Asimismo, el organismo destacó el trabajo conjunto con la Universidad Carolina para el diseño y fabricación de aparatos ortopédicos y prótesis personalizadas mediante tecnología de impresión 3D. Luly López Naranjo afirmó que el nuevo convenio permitirá impulsar una mayor inclusión educativa en el nivel medio superior. Agregó que también fortalecerá la inclusión laboral, al facilitar que el DIF Saltillo y empresas de la ciudad puedan acceder al distintivo Distingue UT. La presidenta honoraria agregó que esta colaboración brindará acceso a cursos de capacitación y certificaciones. Según dijo, ello permitirá profesionalizar el trabajo que realiza el organismo. El DIF Saltillo recordó que la ciudad recibió en 2025 la Medalla a la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo, otorgada por Fundación Teletón. Asimismo, señaló que continuará impulsando acciones y convenios para fortalecer entornos incluyentes y mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses.