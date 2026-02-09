Saltillo: incendio reduce a cenizas tejabán en la colonia Universidad Pueblo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 9 febrero 2026
    Saltillo: incendio reduce a cenizas tejabán en la colonia Universidad Pueblo
    Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron para sofocar las llamas y evitar su propagación. FOTO: Ulises Martínez

Vecinos señalaron que el inmueble era utilizado por personas que ingresaban para consumir sustancias ilícitas, lo que generaba constante movimiento y preocupación en el sector

Un tejabán habilitado como vivienda terminó reducido a cenizas tras un incendio registrado en la calle Jesús Reyes Heroles, en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo. De acuerdo con vecinos del sector, el inmueble era utilizado por personas que presuntamente consumían sustancias ilícitas en su interior.

El siniestro se reportó alrededor de las 10:00 horas de este lunes, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos hasta el sitio. Antes de su arribo, algunos habitantes del sector intentaron contener las llamas utilizando cubetas con agua.

TE PUEDE INTERESAR: Choca, huye y deja su auto abandonado en Saltillo

$!El siniestro provocó únicamente daños materiales en el inmueble ubicado en la calle Jesús Reyes Heroles.
El siniestro provocó únicamente daños materiales en el inmueble ubicado en la calle Jesús Reyes Heroles. FOTO: Ulises Martínez

Vecinos señalaron que en el lugar no habitaban los propietarios del predio, sino diversas personas que entraban y salían constantemente. Según el testimonio de uno de los residentes, de manera aparente se encontraban quemando cable para extraer el cobre con fines de venta, sin embargo, el fuego se salió de control y alcanzó por completo la estructura del tejabán.

$!Restos de madera y lámina quedaron esparcidos tras las labores de enfriamiento y remoción de escombros.
Restos de madera y lámina quedaron esparcidos tras las labores de enfriamiento y remoción de escombros. FOTO: Ulises Martínez

En cuestión de minutos, los bomberos iniciaron las maniobras para sofocar el incendio, removiendo los escombros y realizando trabajos de enfriamiento para evitar que las llamas se propagaran hacia un área cercana, donde existen más viviendas construidas con madera y lámina.

$!Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron para sofocar las llamas y evitar su propagación.
Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron para sofocar las llamas y evitar su propagación. FOTO: Ulises Martínez

El incendio fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas. Únicamente se registraron daños y pérdidas materiales en el inmueble afectado.

Habitantes del sector señalaron que no es la primera vez que se presentan este tipo de incidentes en el lugar, por lo que solicitaron mayor presencia y vigilancia en la zona para prevenir situaciones de riesgo similares.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La nueva esperanza de los perdedores

La nueva esperanza de los perdedores
true

Morena, ‘hipócrita, sencillamente hipócrita’
true

POLITICÓN: Ahora sí, gobierno de Sheinbaum activa operación técnica y biológica contra plaga ganadera
El boleto hace honor a la Marcha de la Lealtad, celebrada el 9 de febrero de 1913.

Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Saltillo, con 7 millones de pesos
La empresa dijo en el contrato que el inmueble sería utilizado para “albergar un albergue para el cuidado de migrantes... sin posibilidad de cambiar el propósito del inmueble”.

Faber-Castell acusa a Costa Rica de utilizar una de sus fábricas como centro de detención de migrantes deportados por Trump
Los delitos cibernéticos han aumentado, sobre todo aquellos que son para robar información confidencial

Coahuila: Detectan 30% más ciberdelitos en el último año
Dado que el sarampión es uno de los virus más infecciosos que se conocen, los viajes de verano hacen temer que se propague.

Lo que hay que saber del sarampión al viajar
Fotografía publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena.

Así buscaba Epstein ejercer influencia entre los ricos