Saltillo: incendio reduce a cenizas tejabán en la colonia Universidad Pueblo
Vecinos señalaron que el inmueble era utilizado por personas que ingresaban para consumir sustancias ilícitas, lo que generaba constante movimiento y preocupación en el sector
Un tejabán habilitado como vivienda terminó reducido a cenizas tras un incendio registrado en la calle Jesús Reyes Heroles, en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo. De acuerdo con vecinos del sector, el inmueble era utilizado por personas que presuntamente consumían sustancias ilícitas en su interior.
El siniestro se reportó alrededor de las 10:00 horas de este lunes, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos hasta el sitio. Antes de su arribo, algunos habitantes del sector intentaron contener las llamas utilizando cubetas con agua.
Vecinos señalaron que en el lugar no habitaban los propietarios del predio, sino diversas personas que entraban y salían constantemente. Según el testimonio de uno de los residentes, de manera aparente se encontraban quemando cable para extraer el cobre con fines de venta, sin embargo, el fuego se salió de control y alcanzó por completo la estructura del tejabán.
En cuestión de minutos, los bomberos iniciaron las maniobras para sofocar el incendio, removiendo los escombros y realizando trabajos de enfriamiento para evitar que las llamas se propagaran hacia un área cercana, donde existen más viviendas construidas con madera y lámina.
El incendio fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas. Únicamente se registraron daños y pérdidas materiales en el inmueble afectado.
Habitantes del sector señalaron que no es la primera vez que se presentan este tipo de incidentes en el lugar, por lo que solicitaron mayor presencia y vigilancia en la zona para prevenir situaciones de riesgo similares.