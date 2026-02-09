Saltillo: incendio reduce a cenizas tejabán en la colonia Universidad Pueblo

Un tejabán habilitado como vivienda terminó reducido a cenizas tras un incendio registrado en la calle Jesús Reyes Heroles, en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo. De acuerdo con vecinos del sector, el inmueble era utilizado por personas que presuntamente consumían sustancias ilícitas en su interior.

El siniestro se reportó alrededor de las 10:00 horas de este lunes, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos hasta el sitio. Antes de su arribo, algunos habitantes del sector intentaron contener las llamas utilizando cubetas con agua.

