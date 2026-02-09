Choca, huye y deja su auto abandonado en Saltillo

Un vehículo de la marca Mercury fue abandonado luego de que su conductor perdiera el control y se impactara contra un automóvil estacionado, durante la madrugada de este lunes, en calles de la colonia Tierra y Libertad, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el automóvil Mercury, de color gris, circulaba sobre la calle Constitución con dirección de poniente a oriente. Al llegar al cruce con la calle Tropas del Norte, el conductor perdió el control del volante y subió a la banqueta.

