Choca, huye y deja su auto abandonado en Saltillo
Familiares de los presuntos responsables acudieron al lugar del accidente con la intención de dialogar con los afectados y buscar un acuerdo por los daños materiales
Un vehículo de la marca Mercury fue abandonado luego de que su conductor perdiera el control y se impactara contra un automóvil estacionado, durante la madrugada de este lunes, en calles de la colonia Tierra y Libertad, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el automóvil Mercury, de color gris, circulaba sobre la calle Constitución con dirección de poniente a oriente. Al llegar al cruce con la calle Tropas del Norte, el conductor perdió el control del volante y subió a la banqueta.
Posteriormente, la unidad continuó su trayectoria sin control hasta estrellarse contra un vehículo que se encontraba debidamente estacionado, provocando daños materiales de consideración.
Tras el percance, presuntamente las personas que viajaban a bordo del automóvil responsable descendieron de la unidad y huyeron del lugar, dejando el vehículo abandonado.
Minutos más tarde, familiares de los presuntos responsables acudieron al sitio con la intención de dialogar con los afectados y tratar de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y ordenaron el aseguramiento del vehículo, el cual sería consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que se encargará de deslindar responsabilidades.