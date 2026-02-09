Choca, huye y deja su auto abandonado en Saltillo

Saltillo
/ 9 febrero 2026
    El vehículo Mercury fue localizado abandonado tras impactarse contra un auto estacionado en la colonia Tierra y Libertad. FOTO: MARTÍN ROJAS

Familiares de los presuntos responsables acudieron al lugar del accidente con la intención de dialogar con los afectados y buscar un acuerdo por los daños materiales

Un vehículo de la marca Mercury fue abandonado luego de que su conductor perdiera el control y se impactara contra un automóvil estacionado, durante la madrugada de este lunes, en calles de la colonia Tierra y Libertad, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el automóvil Mercury, de color gris, circulaba sobre la calle Constitución con dirección de poniente a oriente. Al llegar al cruce con la calle Tropas del Norte, el conductor perdió el control del volante y subió a la banqueta.

El automóvil responsable presentó daños de consideración tras subir a la banqueta y chocar contra otra unidad. FOTO: MARTÍN ROJAS

Posteriormente, la unidad continuó su trayectoria sin control hasta estrellarse contra un vehículo que se encontraba debidamente estacionado, provocando daños materiales de consideración.

Tras el percance, presuntamente las personas que viajaban a bordo del automóvil responsable descendieron de la unidad y huyeron del lugar, dejando el vehículo abandonado.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del choque y asegurar la unidad. FOTO: MARTÍN ROJAS

Minutos más tarde, familiares de los presuntos responsables acudieron al sitio con la intención de dialogar con los afectados y tratar de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y ordenaron el aseguramiento del vehículo, el cual sería consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que se encargará de deslindar responsabilidades.

