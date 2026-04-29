Saltillo: inicia construcción de techumbre en primaria de La Herradura III; beneficiará a más de 500 alumnos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, arrancó los trabajos de construcción de una techumbre en la Escuela Primaria Félix U. Gómez, ubicada en la colonia La Herradura III, obra que beneficiará a más de 500 alumnas y alumnos del plantel. El proyecto contempla una inversión superior a los 3 millones de pesos y tiene como objetivo fortalecer la infraestructura educativa, permitiendo que la comunidad escolar pueda realizar actividades culturales, deportivas, artísticas, cívicas y recreativas en condiciones adecuadas.

“Con una inversión de más de 3 millones de pesos, esta obra vendrá a darle otro giro a la calidad educativa que tienen en esta institución, porque van a poder llevar a cabo actividades culturales, deportivas, artísticas, educativas y festivales”, señaló el edil. El presidente municipal destacó que estos trabajos se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte de una estrategia para mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses mediante infraestructura educativa. “Venimos a cumplir el compromiso con ustedes y que esta techumbre, que forma parte de las obras de infraestructura educativa, sea en beneficio de toda la comunidad de la primaria Félix U. Gómez”, reiteró. Por su parte, el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres, informó que la techumbre tendrá dimensiones de 24.5 por 22.5 metros, además de contemplar instalación eléctrica para iluminación y un sistema de pararrayos, con el fin de garantizar la seguridad de las y los estudiantes. La directora del plantel, Diana Teresa Rodríguez Gutiérrez, agradeció la obra al considerar que representa un beneficio directo para la comunidad escolar.

“Quiero expresar un profundo y sincero agradecimiento al alcalde de Saltillo porque hablar de liderazgo es fácil, pero ejercerlo con hechos es lo que realmente marca la diferencia”, expresó. Tras los honores a la bandera, el alcalde entregó de manera simbólica material deportivo y administrativo para beneficio de la escuela.

A nombre de los estudiantes, la alumna Alexa Danae Saldaña Solís agradeció la obra, al señalar que permitirá realizar actividades protegidos de las condiciones climáticas. “Nuestro más sincero agradecimiento por autorizar y permitir la realización de la techumbre en nuestra escuela, una obra que traerá grandes beneficios”, comentó. En el evento estuvieron presentes el regidor secretario de la Comisión de Educación, Ricardo Treviño Salinas, así como personal docente y madres y padres de familia.

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