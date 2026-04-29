Saltillo: inicia construcción de techumbre en primaria de La Herradura III; beneficiará a más de 500 alumnos

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Saltillo
/ 29 abril 2026
    Saltillo: inicia construcción de techumbre en primaria de La Herradura III; beneficiará a más de 500 alumnos
    Estudiantes de la primaria Félix U. Gómez participaron en el arranque de la obra de techumbre, que permitirá realizar eventos cívicos, deportivos y culturales en mejores condiciones. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz dio inicio a la construcción de una techumbre, obra con inversión superior a los 3 millones de pesos y que permitirá el desarrollo de actividades en mejores condiciones

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, arrancó los trabajos de construcción de una techumbre en la Escuela Primaria Félix U. Gómez, ubicada en la colonia La Herradura III, obra que beneficiará a más de 500 alumnas y alumnos del plantel.

El proyecto contempla una inversión superior a los 3 millones de pesos y tiene como objetivo fortalecer la infraestructura educativa, permitiendo que la comunidad escolar pueda realizar actividades culturales, deportivas, artísticas, cívicas y recreativas en condiciones adecuadas.

$!La directora del plantel, Diana Teresa Rodríguez, agradeció al alcalde Javier Díaz González la construcción de la techumbre, al destacar que fortalecerá las actividades escolares en beneficio de la comunidad educativa.
La directora del plantel, Diana Teresa Rodríguez, agradeció al alcalde Javier Díaz González la construcción de la techumbre, al destacar que fortalecerá las actividades escolares en beneficio de la comunidad educativa. CORTESÍA
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“Con una inversión de más de 3 millones de pesos, esta obra vendrá a darle otro giro a la calidad educativa que tienen en esta institución, porque van a poder llevar a cabo actividades culturales, deportivas, artísticas, educativas y festivales”, señaló el edil.

El presidente municipal destacó que estos trabajos se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte de una estrategia para mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses mediante infraestructura educativa.

“Venimos a cumplir el compromiso con ustedes y que esta techumbre, que forma parte de las obras de infraestructura educativa, sea en beneficio de toda la comunidad de la primaria Félix U. Gómez”, reiteró.

Por su parte, el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres, informó que la techumbre tendrá dimensiones de 24.5 por 22.5 metros, además de contemplar instalación eléctrica para iluminación y un sistema de pararrayos, con el fin de garantizar la seguridad de las y los estudiantes.

La directora del plantel, Diana Teresa Rodríguez Gutiérrez, agradeció la obra al considerar que representa un beneficio directo para la comunidad escolar.

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“Quiero expresar un profundo y sincero agradecimiento al alcalde de Saltillo porque hablar de liderazgo es fácil, pero ejercerlo con hechos es lo que realmente marca la diferencia”, expresó.

Tras los honores a la bandera, el alcalde entregó de manera simbólica material deportivo y administrativo para beneficio de la escuela.

$!El alcalde de Saltillo entregó de manera simbólica material deportivo y administrativo a la comunidad escolar durante el inicio de la construcción de la techumbre en la colonia La Herradura III.
El alcalde de Saltillo entregó de manera simbólica material deportivo y administrativo a la comunidad escolar durante el inicio de la construcción de la techumbre en la colonia La Herradura III. CORTESÍA

A nombre de los estudiantes, la alumna Alexa Danae Saldaña Solís agradeció la obra, al señalar que permitirá realizar actividades protegidos de las condiciones climáticas.

“Nuestro más sincero agradecimiento por autorizar y permitir la realización de la techumbre en nuestra escuela, una obra que traerá grandes beneficios”, comentó.

En el evento estuvieron presentes el regidor secretario de la Comisión de Educación, Ricardo Treviño Salinas, así como personal docente y madres y padres de familia.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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