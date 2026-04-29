Destinan 8.5 mdp a programa Empleo Temporal en Saltillo; beneficiará a más de mil personas

El alcalde Javier Díaz González dio inicio al programa de Empleo Temporal 2026, en el que se invertirán 8.5 millones de pesos y que este año incorpora la modalidad ReActiva, enfocada en labores de limpieza en coordinación con las cuadrillas de las brigadas Aquí Andamos. En el evento, el edil destacó: “este es uno de los programas de mayor impacto que ayuda a incrementar el ingreso de las familias saltillenses, y este año operará bajo tres modalidades, con el propósito de ampliar su cobertura y atender de manera más eficiente las diversas necesidades de la población beneficiaria”.

Díaz González señaló que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en 2025 se destinaron más de 6.1 millones de pesos en beneficio de 942 personas, mientras que para 2026 la inversión aumentó a 8.5 millones de pesos, con lo que se apoyará a mil 182 saltillenses. El alcalde informó que la nueva modalidad ReActiva contempla trabajos de limpieza en calles, callejones, arroyos y espacios públicos en zonas urbanas, en conjunto con las brigadas municipales. “Continuaremos con la modalidad de Limpieza y Restauración de Espacios Públicos, teniendo como población objetivo madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes que buscan solventar sus estudios y personas económicamente vulnerables”, señaló. Además, se mantiene la modalidad de Promotores del Desarrollo Profesional, dirigida a personas con estudios o conocimientos en áreas como educación, deporte, cultura, ciencia y tecnología, quienes podrán difundir sus disciplinas en distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, Enrique Garza Naranjo, director de Fomento Económico, indicó que el programa tiene como objetivo brindar apoyo a quienes enfrentan dificultades para acceder a un empleo formal, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos de la actual administración dentro del eje “Saltillo de Oportunidades” del Plan Municipal de Desarrollo 2025–2027. En representación de las y los beneficiarios, Rosa María Martínez Carrizales destacó la importancia de este tipo de programas, especialmente en un contexto de dificultades económicas.

“Este programa llega en el mejor momento; muchas familias necesitamos una oportunidad y apoyo para seguir avanzando en el desarrollo del hogar”, expresó. Como parte del evento, el alcalde realizó la entrega simbólica de uniformes y materiales a beneficiarias y beneficiarios de las tres modalidades del programa.

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