Destinan 8.5 mdp a programa Empleo Temporal en Saltillo; beneficiará a más de mil personas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 29 abril 2026
    Destinan 8.5 mdp a programa Empleo Temporal en Saltillo; beneficiará a más de mil personas
    El programa busca apoyar a personas con dificultades para acceder a empleo formal, puntualizó el Alcalde. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González inició el programa de Empleo Temporal 2026

El alcalde Javier Díaz González dio inicio al programa de Empleo Temporal 2026, en el que se invertirán 8.5 millones de pesos y que este año incorpora la modalidad ReActiva, enfocada en labores de limpieza en coordinación con las cuadrillas de las brigadas Aquí Andamos.

En el evento, el edil destacó: “este es uno de los programas de mayor impacto que ayuda a incrementar el ingreso de las familias saltillenses, y este año operará bajo tres modalidades, con el propósito de ampliar su cobertura y atender de manera más eficiente las diversas necesidades de la población beneficiaria”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/con-despensas-servicios-y-festejo-infantil-gobierno-de-saltillo-fortalece-a-familias-rurales-EG20261858

Díaz González señaló que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en 2025 se destinaron más de 6.1 millones de pesos en beneficio de 942 personas, mientras que para 2026 la inversión aumentó a 8.5 millones de pesos, con lo que se apoyará a mil 182 saltillenses.

El alcalde informó que la nueva modalidad ReActiva contempla trabajos de limpieza en calles, callejones, arroyos y espacios públicos en zonas urbanas, en conjunto con las brigadas municipales.

“Continuaremos con la modalidad de Limpieza y Restauración de Espacios Públicos, teniendo como población objetivo madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes que buscan solventar sus estudios y personas económicamente vulnerables”, señaló.

Además, se mantiene la modalidad de Promotores del Desarrollo Profesional, dirigida a personas con estudios o conocimientos en áreas como educación, deporte, cultura, ciencia y tecnología, quienes podrán difundir sus disciplinas en distintos sectores de la ciudad.

$!Serán más de mil personas las que resultarán beneficiadas en esta edición.
Serán más de mil personas las que resultarán beneficiadas en esta edición. CORTESÍA

Por su parte, Enrique Garza Naranjo, director de Fomento Económico, indicó que el programa tiene como objetivo brindar apoyo a quienes enfrentan dificultades para acceder a un empleo formal, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos de la actual administración dentro del eje “Saltillo de Oportunidades” del Plan Municipal de Desarrollo 2025–2027.

En representación de las y los beneficiarios, Rosa María Martínez Carrizales destacó la importancia de este tipo de programas, especialmente en un contexto de dificultades económicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/invitan-a-la-ruta-por-amor-a-la-salud-con-servicios-gratuitos-en-saltillo-NE20246128

“Este programa llega en el mejor momento; muchas familias necesitamos una oportunidad y apoyo para seguir avanzando en el desarrollo del hogar”, expresó.

Como parte del evento, el alcalde realizó la entrega simbólica de uniformes y materiales a beneficiarias y beneficiarios de las tres modalidades del programa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empleos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Liberando peso

Liberando peso
true

El lado oscuro de Chihuahua

true

POLITICÓN: ¿Suela o suerte? Tienen partidos hasta hoy para repartir candidaturas y plurinominales al Congreso

La administración municipal impulsa estrategias para posicionar a Saltillo como un destino competitivo, a través de mejoras en infraestructura, cultura y servicios urbanos.

Saltillo alista verano cultural con festivales que proyecten la ciudad
El proyecto plantea la remodelación integral de la Alameda Zaragoza en Saltillo.

Con más iluminación, áreas verdes y nuevos juegos, así sería la nueva cara de la Alameda de Saltillo
El duelo entre Coahuila y Nayarit se definió por detalles en el Estadio El Coloso del Pacífico.

Coahuila abre con triunfo en beisbol de la Olimpiada Nacional
Stientje van Veldhoven, ministra de Política Climática y Crecimiento Verde de Holanda, derecha, abraza a la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, durante una conferencia para dejar atrás los combustibles fósiles.

Comienzan en Colombia conversaciones de alto nivel para dejar atrás los combustibles fósiles
El presidente Trump enfrenta un panorama político desafiante a medida que se acercan las elecciones intermedias, con encuestas que muestran una disminución en su aprobación.

La popularidad de Trump cae de cara a las elecciones intermedias