Saltillo intensifica acciones del programa ‘Colonias al 100’ para mejorar espacios públicos

Como parte de las acciones implementadas por el alcalde Javier Díaz González para mejorar los espacios públicos y fortalecer la convivencia comunitaria, se intensificaron los trabajos de seguridad, mantenimiento y embellecimiento en plazas, áreas verdes y vialidades de las colonias interconectadas por el bulevar Santa Lucía, al oriente de la capital coahuilense.

A través del programa “Colonias al 100”, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realiza labores de limpieza general, mantenimiento y aplicación de pintura en juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano, con el objetivo de ofrecer espacios más seguros y agradables para niñas, niños y familias que utilizan diariamente estas áreas de recreación.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: entregan nuevo parabús frente al Conalep para mejorar seguridad de estudiantes

Las acciones benefician a habitantes de colonias y fraccionamientos como Valle de los Almendros, Misión Cerritos, Santa Lucía y Prados de San José, entre otros.

El alcalde Javier Díaz González aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia integral, puesta en marcha con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, destinada a rescatar y dignificar los espacios públicos en las distintas colonias de la ciudad.

“Son más de 14 dependencias municipales las cuales trabajan de manera coordinada a fin de mejorar las condiciones de nuestros espacios públicos y de elevar la calidad de vida en este y otros sectores de la ciudad”, señaló el edil.

Entre las labores de embellecimiento se incluyen las plazas públicas ubicadas sobre el bulevar Santa Lucía, así como entre las calles Jesús Gómez, Calle 9 y Virginia Masso Masso, donde se realizaron revisiones y mantenimiento de áreas recreativas para garantizar que los juegos y estructuras utilizadas por los menores permanezcan en óptimas condiciones.