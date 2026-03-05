Fortalecerá Saltillo lazos con Texas en gira de desarrollo económico y turismo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezará una gira de trabajo por Texas con el objetivo de estrechar lazos de cooperación y desarrollo económico. La agenda del edil incluye encuentros estratégicos para atraer beneficios directos a la capital coahuilense en materia de equipamiento y promoción turística.

“Tengo una reunión con el alcalde de McAllen, vamos a una reunión donde vamos a establecer varios lazos entre Saltillo y McAllen. Tengo una reunión con el empresario Alonso Cantú”, detalló Díaz González sobre el propósito de su visita.

El munícipe destacó que la relación con el empresario Cantú, impulsor del desarrollo en el Valle de Texas, busca gestionar apoyos en diversas áreas operativas del Ayuntamiento. El plan contempla el fortalecimiento de servicios básicos y cuerpos de auxilio ciudadano.

“La idea es que por medio de él podamos bajar ciertos beneficios a Saltillo en tema de equipamiento, en tema de material, en tema de algunas herramientas que nos pudieran ayudar en Protección Civil, Bomberos, ambulancias y temas médicos”, puntualizó.

Asimismo, Saltillo tendrá presencia en el festival MX Lan, un espacio donde municipios mexicanos y ciudades texanas promocionan sus atractivos. El alcalde señaló que la ciudad contará con un stand para difundir las riquezas culturales y recreativas de la región.

“Llevamos un stand de todo lo que va de la Ruta Vinos y Dinos, de los museos... todo esto va enfocado a cómo seguir generando la atracción de turistas locales, nacionales e internacionales para los diferentes eventos que vamos a tener”, explicó.

Por otro lado, el alcalde abordó la incertidumbre ciudadana respecto al proyecto del tren de pasajeros. Díaz González subrayó la necesidad de que el Gobierno Federal establezca mesas de trabajo para atender las preocupaciones de quienes habitan cerca de las vías.

“Lo que estamos esperando son las mesas de trabajo que debe convocar la Agencia Ferroviaria... y en esas mesas exponer lo que vivimos el día a día, porque la gente tiene incertidumbre de si les va a afectar la vivienda”, afirmó el edil.

Finalmente, el presidente municipal reafirmó que no se puede iniciar la construcción sin una coordinación clara. Aseguró que su administración se mantendrá firme en solicitar información precisa sobre las afectaciones y las compensaciones para las familias de Saltillo.