Saltillo: entregan nuevo parabús frente al Conalep para mejorar seguridad de estudiantes

Saltillo
/ 5 marzo 2026
    Saltillo: entregan nuevo parabús frente al Conalep para mejorar seguridad de estudiantes
    La infraestructura, que requirió una inversión superior a los 900 mil pesos, incluye dos módulos de parabús, escalinata y rampa de acceso para mejorar la seguridad y movilidad de la comunidad escolar. CORTESÍA

La obra, ubicada sobre la Calzada Madero frente al Conalep Saltillo I, busca mejorar la movilidad y seguridad de estudiantes, docentes y habitantes del sector norponiente de la ciudad

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y facilitar el traslado de estudiantes, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó el nuevo parabús construido sobre la Calzada Madero, a la altura del Conalep Saltillo I, obra que beneficiará directamente a la comunidad escolar y a vecinos del sector norponiente de la ciudad.

Durante el acto de entrega, el edil señaló que este proyecto responde a una petición de la comunidad educativa y forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para mejorar la infraestructura urbana con enfoque social.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: se deslinda Notaría 133 de señalamientos por ruido en el Centro Histórico

$!El alcalde Javier Díaz encabezó la entrega del nuevo parabús construido sobre la Calzada Madero, frente al Conalep Saltillo I, obra que beneficiará a estudiantes y habitantes del sector norponiente de Saltillo.
El alcalde Javier Díaz encabezó la entrega del nuevo parabús construido sobre la Calzada Madero, frente al Conalep Saltillo I, obra que beneficiará a estudiantes y habitantes del sector norponiente de Saltillo. CORTESÍA

“Todo lo que podamos hacer por la seguridad y por el desarrollo de las y los estudiantes lo vamos a hacer. Vamos a seguir trabajando de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para hacer de Saltillo cada vez una mejor ciudad”, expresó Díaz González.

El alcalde destacó que el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado ha permitido avanzar en obras que impactan directamente en la calidad de vida de la población, particularmente en temas relacionados con la movilidad segura para estudiantes y trabajadores.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, reconoció el trabajo cercano que el alcalde mantiene con la ciudadanía y subrayó que este tipo de acciones demuestran el cumplimiento de compromisos asumidos con la población.

“Javier Díaz trabaja en todos los sectores del municipio y atiende las necesidades de la gente. Esta obra es una muestra clara de que los compromisos que se hacen con la comunidad se cumplen”, señaló la legisladora.

$!La diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno de Saltillo y el Gobierno de Coahuila para impulsar obras que beneficien directamente a estudiantes.
La diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno de Saltillo y el Gobierno de Coahuila para impulsar obras que beneficien directamente a estudiantes. CORTESÍA

OBRA CON INVERSIÓN SUPERIOR A 900 MIL PESOS

El director de Infraestructura y Obra Pública del municipio, Antonio Nerio Maltos, explicó que el proyecto requirió una inversión superior a los 900 mil pesos y contempla infraestructura diseñada para facilitar el acceso y resguardo de los usuarios del transporte público.

Detalló que el nuevo espacio cuenta con dos módulos de parabús, además de una escalinata y una rampa de acceso, lo que permitirá mejorar las condiciones de espera para quienes utilizan este punto como parada habitual del transporte.

Desde el ámbito educativo, el director general del Conalep en Coahuila, Alfio Vega de la Peña, reconoció la disposición del gobierno municipal para atender una demanda que, dijo, se había planteado desde hace tiempo por parte de estudiantes y personal docente.

Indicó que alrededor de 2 mil 800 personas que forman parte del plantel se verán beneficiadas con esta infraestructura.

“Era una necesidad importante para nuestra comunidad escolar. Esta obra permitirá que estudiantes y docentes puedan trasladarse con mayor seguridad tanto al llegar a sus clases como al regresar a sus hogares”, señaló.

ESTUDIANTES AGRADECEN OBRA

En representación del alumnado, la estudiante Fernanda Valdés González agradeció al alcalde por la construcción del parabús y por la implementación del programa “Aquí Vamos Gratis”, iniciativa que ha apoyado a estudiantes en sus traslados.

$!El nuevo parabús forma parte de las acciones de infraestructura urbana impulsadas por el municipio de Saltillo para fortalecer la movilidad segura en zonas con alta concentración estudiantil.
El nuevo parabús forma parte de las acciones de infraestructura urbana impulsadas por el municipio de Saltillo para fortalecer la movilidad segura en zonas con alta concentración estudiantil. CORTESÍA

“Nos ha demostrado que las autoridades pueden trabajar con cercanía y responsabilidad. Este tipo de acciones impactan directamente en nuestra vida diaria como estudiantes”, expresó.

Al evento también asistieron el regidor Eduardo Morelos Jiménez; el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, Víctor de la Rosa Molina; el director del plantel Conalep Saltillo I, Francisco Barajas Ramírez; funcionarios municipales, integrantes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, además de docentes, estudiantes y habitantes del sector.

