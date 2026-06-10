Saltillo intensifica labores de limpieza, poda y mantenimiento en distintos sectores

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    Saltillo intensifica labores de limpieza, poda y mantenimiento en distintos sectores
    Personal municipal realizó trabajos de poda y mantenimiento de palmeras sobre el bulevar Fundadores para reducir riesgos y mejorar las condiciones de la vialidad. CORTESÍA

Cuadrillas municipales trabajaron en el bulevar Fundadores, el arroyo La Cieneguita, la colonia La Madrid y el bulevar Mirasierra como parte del programa “Aquí Andamos”

Como parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana, fortalecer la seguridad y ofrecer espacios dignos para las familias, el alcalde Javier Díaz González instruyó una intensa jornada del programa “Aquí Andamos”, con labores de limpieza, mantenimiento y rehabilitación en distintos puntos de Saltillo.

El Gobierno Municipal informó que cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron acciones de mantenimiento y poda de palmeras de la especie Washingtonia ubicadas sobre el bulevar Fundadores, con el objetivo de reducir riesgos para automovilistas y mejorar las condiciones de esta importante vialidad.

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Asimismo, se efectuó la limpieza del arroyo La Cieneguita, que atraviesa las calles Prolongación Acacia, Frontera Norte y Tuza, en el fraccionamiento Nuevo Mirasierra, donde se retiraron basura, maleza y materiales acumulados para prevenir riesgos y evitar la proliferación de fauna nociva.

Como parte de esta jornada, brigadas municipales también intervinieron la plaza pública de la colonia La Madrid, ubicada entre las calles Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges y Manuel Gutiérrez Nájera, con acciones de limpieza, deshierbe y mantenimiento general para que las familias cuenten con un espacio más seguro y en mejores condiciones para la convivencia.

De igual manera, se trabajó en el deshierbe y limpieza del camellón central del bulevar Mirasierra, contribuyendo a mejorar la imagen urbana de esta importante vialidad.

$!Brigadas municipales llevaron a cabo acciones de deshierbe y mantenimiento en áreas verdes para fortalecer la imagen urbana y la seguridad de los espacios públicos.
Brigadas municipales llevaron a cabo acciones de deshierbe y mantenimiento en áreas verdes para fortalecer la imagen urbana y la seguridad de los espacios públicos. CORTESÍA

Javier Díaz González destacó que el programa “Aquí Andamos” se desarrolla todos los días en colonias, barrios y vialidades de Saltillo, con el propósito de atender las necesidades más apremiantes de la población y fortalecer el trabajo cercano con la ciudadanía.

“En equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas trabajamos para tener una ciudad más limpia, ordenada y segura. Con el programa ‘Aquí Andamos’ llegamos a todos los sectores para atender espacios públicos, áreas verdes, arroyos y vialidades, elevando así la calidad de vida de las familias saltillenses”, señaló el alcalde.

El edil recordó que, a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, la ciudadanía puede reportar necesidades relacionadas con los servicios públicos y contribuir al mantenimiento de la infraestructura urbana.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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