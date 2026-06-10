FUTFEST 2026 arranca este jueves con inauguración mundialista y México vs Sudáfrica

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    FUTFEST 2026 arranca este jueves con inauguración mundialista y México vs Sudáfrica
    El Biblioparque Norte será sede del FUTFEST Saltillo 2026, que contempla más de 120 actividades deportivas, culturales y recreativas. HÉCTOR GARCÍA

El festival se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio en el Biblioparque Norte con más de 120 actividades deportivas, culturales y recreativas; se invita a las familias a acudir para presenciar el partido inaugural

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las familias saltillenses y a quienes visitan la ciudad a disfrutar del arranque del FUTFEST Saltillo 2026, espacio que ofrecerá actividades deportivas, culturales, recreativas y de entretenimiento en torno a la máxima fiesta del fútbol mundial.

La directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, informó que el festival, impulsado por el alcalde Javier Díaz González, se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en el Biblioparque Norte, donde se desarrollarán más de 120 actividades para personas de todas las edades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/preparan-espacios-de-estacionamiento-para-recibir-a-miles-en-el-futfest-saltillo-CI21293441

“Queremos que las familias vivan la emoción del fútbol en un ambiente de convivencia y diversión. Hemos preparado un espacio con actividades para todas las edades para que disfruten esta gran fiesta deportiva”, señaló González Rodríguez.

Las puertas del recinto abrirán este jueves a las 11:00 horas. A las 12:00 del mediodía se transmitirá la ceremonia inaugural del torneo mundialista y, a la 1:00 de la tarde, el encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica. Además, a las 8:00 de la noche se proyectará el partido entre Corea del Sur y Chequia, como parte de la jornada inaugural.

Además de la transmisión de encuentros en pantallas gigantes, las y los asistentes podrán participar en activaciones temáticas, disfrutar de restaurantes y venta de alimentos, juegos mecánicos, concursos, exhibiciones culturales y artísticas, así como diversas dinámicas relacionadas con el fútbol.

Como parte de la programación también se presentarán agrupaciones musicales reconocidas a nivel regional y nacional, además de torneos deportivos y actividades recreativas. Los conciertos se realizarán los viernes y sábados a las 10:00 de la noche, mientras que los domingos iniciarán a las 9:00 de la noche.

Los eventos y actividades del FUTFEST Saltillo 2026 tendrán un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos a través de la plataforma digital tickettogo.com.mx. Los boletos también estarán disponibles en las sucursales de JR Sombreros.

A lo largo del festival se transmitirán 50 partidos del certamen mundialista, consolidando este espacio como uno de los principales puntos de encuentro para seguir la justa futbolística internacional.

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Durante el festival, el espacio contatá con áreas destinadas a diferentes actividades para ofrecer variedad a las y los asistentes. CORTESÍA

El Municipio destacó que, junto con las actividades del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, la ciudad ofrecerá más de 400 actividades culturales, recreativas, deportivas, artísticas y turísticas durante este periodo, en el marco del 449 aniversario de la fundación de Saltillo.

OBJETOS NO PERMITIDOS

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden durante el desarrollo del FUTFEST Saltillo 2026, estará prohibido el ingreso con armas de fuego o réplicas, explosivos, objetos punzocortantes como navajas, cuchillos o tijeras, pirotecnia, fuegos artificiales, aerosoles, cadenas largas o joyería profesional pesada.

Tampoco se permitirá el acceso con alimentos y bebidas externas, ya sean alcohólicas o no alcohólicas, drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como medicamentos de venta libre. Los medicamentos únicamente podrán ingresar con receta médica vigente que justifique su uso.

De igual manera, no podrán ingresar personas con mochilas o bolsos que superen los 30 por 30 centímetros, paraguas o sombrillas, trípodes, selfie sticks o cualquier objeto que pueda obstruir la visibilidad de otros asistentes.

También estará restringido el acceso con cámaras fotográficas profesionales, equipo profesional de grabación, drones, computadoras portátiles, iPads o tabletas electrónicas de gran tamaño, apuntadores láser y luces químicas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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