FUTFEST 2026 arranca este jueves con inauguración mundialista y México vs Sudáfrica

La directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, informó que el festival, impulsado por el alcalde Javier Díaz González, se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en el Biblioparque Norte, donde se desarrollarán más de 120 actividades para personas de todas las edades.

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las familias saltillenses y a quienes visitan la ciudad a disfrutar del arranque del FUTFEST Saltillo 2026, espacio que ofrecerá actividades deportivas, culturales, recreativas y de entretenimiento en torno a la máxima fiesta del fútbol mundial.

“Queremos que las familias vivan la emoción del fútbol en un ambiente de convivencia y diversión. Hemos preparado un espacio con actividades para todas las edades para que disfruten esta gran fiesta deportiva”, señaló González Rodríguez.

Las puertas del recinto abrirán este jueves a las 11:00 horas. A las 12:00 del mediodía se transmitirá la ceremonia inaugural del torneo mundialista y, a la 1:00 de la tarde, el encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica. Además, a las 8:00 de la noche se proyectará el partido entre Corea del Sur y Chequia, como parte de la jornada inaugural.

Además de la transmisión de encuentros en pantallas gigantes, las y los asistentes podrán participar en activaciones temáticas, disfrutar de restaurantes y venta de alimentos, juegos mecánicos, concursos, exhibiciones culturales y artísticas, así como diversas dinámicas relacionadas con el fútbol.

Como parte de la programación también se presentarán agrupaciones musicales reconocidas a nivel regional y nacional, además de torneos deportivos y actividades recreativas. Los conciertos se realizarán los viernes y sábados a las 10:00 de la noche, mientras que los domingos iniciarán a las 9:00 de la noche.

Los eventos y actividades del FUTFEST Saltillo 2026 tendrán un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos a través de la plataforma digital tickettogo.com.mx. Los boletos también estarán disponibles en las sucursales de JR Sombreros.

A lo largo del festival se transmitirán 50 partidos del certamen mundialista, consolidando este espacio como uno de los principales puntos de encuentro para seguir la justa futbolística internacional.