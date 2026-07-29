Ucrania dice que atacó 2 refinerías de petróleo rusas después de reunión entre Zelenskyy y Trump

KIEV.-Las autoridades ucranianas anunciaron el miércoles que las fuerzas del país alcanzaron durante la noche dos de las mayores refinerías de petróleo de Rusia en su último ataque de largo alcance.

Los ataques casi diarios de Ucrania con drones y misiles de largo alcance —armas desarrolladas en el país— han golpeado instalaciones petroleras rusas durante meses. Esto ha provocado una crisis de combustible que avergüenza al Kremlin, más de cuatro años después de que lanzase la invasión total de su vecino.

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El ataque nocturno provocó incendios en una refinería de Lukoil en la región rusa de Perm, a más de 1.500 kilómetros (900 millas) de Ucrania, y en la de Ryazan, a unos 400 kilómetros (180 millas) de la frontera, explicaron el Servicio de Seguridad de Ucrania y el Estado Mayor en comunicados separados.

Las refinerías tienen una capacidad de producción anual combinada de alrededor de 30 millones de toneladas de petróleo, según Ucrania, y hacen una contribución vital al esfuerzo militar de Rusia y a los ingresos de su gobierno.

No fue posible verificar de forma independiente las afirmaciones. El gobernador de Ryazan, Pavel Malkov, reportó que seis personas fueron trasladadas al hospital tras un ataque con drones y que restos de los aparatos causaron incendios en “sitios industriales” no identificados.

El minorista en línea ruso Wildberries, un importante proveedor comparado con Amazon que Ucrania ha atacado en los últimos días, indicó que evacuó a empleados de una instalación en Ryazan, pero no dio más detalles.

Rusia cuenta con sofisticadas defensas antiaéreas, pero es difícil cubrir por completo su vasto territorio.

El ataque se produjo horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, visitara Washington el martes para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en otro paso para conseguir más ayuda vital de la Casa Blanca para luchar contra su enemigo, que lo supera en tamaño.

“Rusia debe sentir que cada día de esta guerra solo le supondrá un costo mayor. Necesitamos debilitar al agresor y mantener la presión para acercarnos al fin de esta guerra”, escribió Zelenskyy en redes sociales.

Los recientes éxitos de alto perfil de Ucrania frente a Rusia han impresionado a Washington y han ayudado a restablecer la buena voluntad de Estados Unidos después de las reticencias de Trump al inicio de su segundo mandato para seguir apoyando a Kiev. Esa postura había hecho temer que Ucrania y Europa tuvieran que hacer frente solas a la agresión rusa.