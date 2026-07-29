Morena Coahuila: Diego del Bosque y Américo Villarreal, en ruta para salir en septiembre

El CEN de la 4T tiene conocimiento de que Diego busca quedarse hasta enero al frente del partido para tener voz y voto en la selección de candidatos a alcaldes y diputados federales.

Septiembre puede que sea el mes de despedida para Diego del Bosque en la dirigencia estatal de Morena y para Américo Villarreal en la delegación Bienestar Coahuila.

Y es por eso, aseguran, que Ariadna Montiel decidió su salida para el mes de septiembre y en su lugar se nombrará a un delegado estatal entre Antonio Attolini y Domingo, mi paisano.

Con Américo Villarreal, el pretexto, dicen, será que va por la candidatura a una diputación federal en Tamaulipas.

Pero en realidad, el actual delegado del Bienestar tendrá que pagar el costo político de ensuciar la pasada elección a diputados locales con falsos citatorios judiciales a opositores y otros yerros.

Al tiempo...

ADIÓS Y BIENVENIDOS

Agosto no canta mal las rancheras y también traerá nuevos aires en la vida política e institucional en Coahuila con los cambios en el gabinete estatal.

Las nuevas designaciones anunciadas por el gobernador Manolo Jiménez incluyen la salida de dos integrantes del gabinete ampliado para irse con el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme.

Miguel Algara, actual secretario de obras públicas, también suena para sumarse al equipo riquelmista como director de obras públicas municipal.

La Secretaría de Turismo y la Administración Fiscal del Estado son dos dependencias en las que se designará nuevo titular o se ratificará a los encargados del despacho.

¡Qué nervios!

EL PEOR ESCENARIO

El diputado local morenista, Alberto Hurtado, a lo mejor trae el santo de espaldas en eso de los procesos electorales.

Y es que, luego de perder la reelección en la pasada elección a diputados locales con el priista Lalo Medrano, en caso de ir por la candidatura a legislador federal tendrá un duro rival enfrente.

Figúrese usted que su adversario electoral puede que sea nada más y nada menos que Jericó Abramo Masso, conocido por figuras nacionales del PRI como la “máquina de hacer política”.

Pobre Alberto, ni cómo ayudarle...

VIENEN CON TODO

Agentes federales presuntamente detuvieron en Candela un convoy de vehículos de procedencia extranjera con destino a Monclova.

Las unidades “chocolates”, según trascendió, eran propiedad de un abogado de apellido Chapa Reséndez, propietario de tres lotes de autos chuecos en la capital del acero.

El asunto es delicado porque éste es hermano de un funcionario estatal de la Secretaría del Trabajo y la FGR trae la instrucción de la fiscal Ernestina Godoy de acabar con este contrabando.

De hecho, los agentes federales cuentan con información detallada de otras actividades ilícitas en la Región Centro y el pasado sábado reventaron una pelea de gallos en un rancho fronterense.

Golpe avisa...

DAÑAN ESTATUA RELIGIOSA

La grey católica de San Buenaventura, Coahuila, está en shock luego de que ayer la estatua del santo patrono local fue víctima del vandalismo, al amanecer decapitado.

Sujetos desconocidos ingresaron al atrio de la iglesia y causaron serios daños a la figura de San Buenaventura, además de destruir las ofrendas florales y otros bienes de la iglesia.

La Fiscalía regional se hizo cargo de la investigación y ya se analizan cámaras de seguridad de comercios cercanos para dar con el paradero de los sacrílegos.

La parroquia de San Buenaventura depende de la Diócesis de Saltillo y se espera que el obispo, Hilario González, brinde apoyo espiritual a los católicos sanbonenses.