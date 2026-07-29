Coahuila conquista cuatro medallas en los JCC 2026; Matías Grande logra doble oro

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Coahuila conquista cuatro medallas en los JCC 2026; Matías Grande logra doble oro
    Matías Grande encabezó la cosecha coahuilense al coronarse en las pruebas individual y de equipos mixtos de arco recurvo. FOTOS: EFE

La arquería estatal firmó una jornada sobresaliente en Santo Domingo, con tres representantes en el podio y Ángela Ruiz dentro de las cuatro mejores

Coahuila brilló en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este miércoles 29 de julio, los arqueros Matías Grande, Ana Paula Vázquez y Raúl Tadeo Rodríguez conquistaron cuatro medallas para México: dos oros, una plata y un bronce.

La gran figura de la jornada fue el saltillense Matías Grande, quien subió dos veces a lo más alto del podio. Primero se proclamó campeón en la modalidad de equipos mixtos de arco recurvo junto a la sonorense Alejandra Valencia, con quien derrotó 6-0 a la pareja de Colombia.

Grande confirmó su dominio en la Final individual varonil. El coahuilense sostuvo un duelo cerrado frente al colombiano Jorge Henríquez, pero terminó imponiéndose 6-4 para conquistar su segunda presea dorada del día y cerrar su participación en Santo Domingo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/cecilia-lee-denuncia-racismo-tras-ganar-oro-y-plata-para-mexico-que-ocurrio-GM22484626

¿Quiénes fueron los coahuilenses que ganaron medalla hoy?

Además del doble campeonato de Matías Grande, Ana Paula Vázquez, originaria de Ramos Arizpe, consiguió la plata en la prueba individual femenil de arco recurvo.

La mexicana llegó hasta la Final, donde enfrentó a su compatriota Alejandra Valencia, quien se quedó con el oro después de ganar el duelo por marcador de 6-2.

El podio coahuilense se completó con Raúl Tadeo Rodríguez. El arquero saltillense obtuvo el bronce individual varonil al superar 6-5 al cubano Hugo Franco, en uno de los enfrentamientos más emocionantes de la jornada.

La igualdad obligó a definir al ganador mediante una flecha de desempate, instancia en la que el mexicano mostró precisión y temple.

Ángela Ruiz estuvo cerca de aumentar la cosecha regional. La arquera de Saltillo perdió 7-1 ante Alejandra Valencia en Semifinales y posteriormente cayó frente a la colombiana Ana María Rendón en el combate por el tercer lugar, por lo que concluyó en la cuarta posición.

En total, Coahuila aportó cuatro preseas a México durante la jornada: dos medallas de oro de Matías Grande, la plata de Ana Paula Vázquez y el bronce de Raúl Tadeo Rodríguez.

Los resultados ratificaron al tiro con arco como una de las principales fortalezas deportivas de la entidad y reforzaron el liderato de la delegación mexicana en el medallero general de Santo Domingo 2026.

Con su doble corona, Grande se convirtió en el máximo protagonista coahuilense del día. Vázquez y Rodríguez confirmaron la calidad de la escuela estatal de arquería, que volvió a responder en una competencia internacional y aportó resultados importantes para México en el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Juegos Centroamericanos Y Del Caribe
Tiro con arco
resultados

Localizaciones


República Dominicana

Personajes


Ana Paula Vázquez
Ángela Ruiz
Matías Grande

Organizaciones


CONADE

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Todo el peso de la ley

Todo el peso de la ley
true

Rabia en el Politécnico; confusión en la UNAM
Marina del Pilar aseguró que el conflicto con Jaime Bonilla inició en 2022 tras cancelar el contrato de Next Energy y calificó los audios como una “emboscada psicológica”.

Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla de venganza por cancelar contrato de Next Energy
Antonio Nieto difundió una fotografía inédita de ‘El Mencho’ previa al CJNG y anunció que revelará la historia detrás de la imagen

Difunden foto inédita de ‘El Mencho’ antes de fundar el CJNG
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
El registro obligatorio de líneas telefónicas de prepago ya comenzó de forma escalonada según el último dígito del número.

¿No registraste tu línea telefónica? Tendrás 72 horas antes de que suspendan tu servicio
Historia. Con un elenco encabezado por Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Sadie Sink, la nueva entrega busca marcar el inicio de una etapa diferente dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ llega a los cines con la misión de abrir una nueva etapa para Marvel
Neymar disputó su último encuentro con Brasil ante Noruega, en los octavos de final del Mundial 2026.

Neymar anuncia su retiro de Brasil: adiós al máximo goleador de la Canarinha