Coahuila conquista cuatro medallas en los JCC 2026; Matías Grande logra doble oro

Coahuila brilló en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este miércoles 29 de julio, los arqueros Matías Grande, Ana Paula Vázquez y Raúl Tadeo Rodríguez conquistaron cuatro medallas para México: dos oros, una plata y un bronce. La gran figura de la jornada fue el saltillense Matías Grande, quien subió dos veces a lo más alto del podio. Primero se proclamó campeón en la modalidad de equipos mixtos de arco recurvo junto a la sonorense Alejandra Valencia, con quien derrotó 6-0 a la pareja de Colombia. Grande confirmó su dominio en la Final individual varonil. El coahuilense sostuvo un duelo cerrado frente al colombiano Jorge Henríquez, pero terminó imponiéndose 6-4 para conquistar su segunda presea dorada del día y cerrar su participación en Santo Domingo.

¿Quiénes fueron los coahuilenses que ganaron medalla hoy? Además del doble campeonato de Matías Grande, Ana Paula Vázquez, originaria de Ramos Arizpe, consiguió la plata en la prueba individual femenil de arco recurvo.

La mexicana llegó hasta la Final, donde enfrentó a su compatriota Alejandra Valencia, quien se quedó con el oro después de ganar el duelo por marcador de 6-2. El podio coahuilense se completó con Raúl Tadeo Rodríguez. El arquero saltillense obtuvo el bronce individual varonil al superar 6-5 al cubano Hugo Franco, en uno de los enfrentamientos más emocionantes de la jornada. La igualdad obligó a definir al ganador mediante una flecha de desempate, instancia en la que el mexicano mostró precisión y temple. Ángela Ruiz estuvo cerca de aumentar la cosecha regional. La arquera de Saltillo perdió 7-1 ante Alejandra Valencia en Semifinales y posteriormente cayó frente a la colombiana Ana María Rendón en el combate por el tercer lugar, por lo que concluyó en la cuarta posición. En total, Coahuila aportó cuatro preseas a México durante la jornada: dos medallas de oro de Matías Grande, la plata de Ana Paula Vázquez y el bronce de Raúl Tadeo Rodríguez.

Los resultados ratificaron al tiro con arco como una de las principales fortalezas deportivas de la entidad y reforzaron el liderato de la delegación mexicana en el medallero general de Santo Domingo 2026. Con su doble corona, Grande se convirtió en el máximo protagonista coahuilense del día. Vázquez y Rodríguez confirmaron la calidad de la escuela estatal de arquería, que volvió a responder en una competencia internacional y aportó resultados importantes para México en el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.