Rescatan a hombre extraviado tras intensa búsqueda nocturna en un ejido de Múzquiz, Coahuila

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 03:28 horas, alertando sobre una persona desorientada y extraviada en ese sector rural. En cuestión de minutos, ambas corporaciones desplegaron un operativo de búsqueda para recorrer el área y tratar de ubicar al afectado.

MÚZQUIZ, COAH.- Una llamada de auxilio recibida en plena madrugada de este martes movilizó a elementos de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, quienes lograron localizar y rescatar a un hombre que permanecía lesionado y sin posibilidad de salir por sus propios medios de una zona de monte en el Rancho Santana, en Múzquiz , Coahuila.

Tras varios minutos de rastreo, los rescatistas localizaron a Miguel Ángel Ortiz Pérez, de 30 años, quien permanecía entre la vegetación después de sufrir una caída que le provocó un esguince en el tobillo derecho. La lesión le impedía caminar, situación que lo dejó atrapado en el sitio durante la madrugada.

Debido a las condiciones del terreno, el personal de Protección Civil realizó la extracción utilizando una camilla rígida, mientras elementos de Seguridad Pública aseguraban el perímetro y apoyaban las maniobras para agilizar el rescate.

Una vez puesto a salvo, el hombre fue trasladado al Hospital General de Múzquiz para recibir atención médica y descartar lesiones de mayor gravedad.

El caso evidenció la importancia de la coordinación entre las corporaciones municipales de auxilio y seguridad, cuya intervención permitió resolver la emergencia con rapidez y evitar que la situación se complicara por el tiempo de exposición del lesionado en una zona de difícil acceso.