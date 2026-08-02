Saltillo: intensifican labores de bacheo y rehabilitación de pavimento en Lomas del Refugio

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    Saltillo: intensifican labores de bacheo y rehabilitación de pavimento en Lomas del Refugio
    Las acciones son realizadas por cuadrillas del programa “Aquí Andamos”. CORTESÍA

Se repararon tramos dañados del bulevar Teodoro Sánchez Dávila

Como parte del programa permanente de mantenimiento vial, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las acciones de rehabilitación de pavimento en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de ofrecer traslados más seguros y eficientes para automovilistas, peatones y visitantes.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” desplegaron trabajos de reparación en diversas vialidades, mientras que personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendió tramos con daños considerables para mejorar las condiciones de circulación.

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Entre las intervenciones realizadas destaca la rehabilitación del pavimento sobre el bulevar Teodoro Sánchez Dávila, en el tramo comprendido entre el bulevar Antonio Cárdenas y la calle Bolivia, en la colonia Lomas del Refugio, donde se repararon las zonas con mayor deterioro.

De manera simultánea, las cuadrillas municipales efectuaron trabajos de mantenimiento en calles de las colonias Misión Cerritos, Santa Lucía y Sierra Blanca, además del bulevar Misión Santa Lucía, con el propósito de reforzar la seguridad vial.

Asimismo, se realizaron reparaciones en distintos tramos del bulevar Francisco Coss, en ambos sentidos de circulación, además de atender otros sectores, barrios y colonias de la ciudad como parte de las acciones permanentes para conservar en buen estado la infraestructura vial.

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El alcalde Javier Díaz González señaló que su administración mantiene el compromiso de atender y conservar las vialidades en condiciones óptimas, por lo que diariamente se despliegan cuadrillas especializadas para responder a los reportes ciudadanos recibidos a través del ChatBot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.

El edil agregó que estas labores continuarán de manera permanente en todos los sectores del municipio, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la movilidad de la población, acciones que forman parte del programa de mantenimiento vial desarrollado con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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