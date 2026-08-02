Estudiantes de Saltillo y región sureste disponen de nueva oportunidad en UAdeC para cumplir con examen médico

Los estudiantes de nuevo ingreso de la Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) que aún no han realizado su examen médico institucional tendrán una nueva oportunidad para completar este requisito indispensable antes del inicio del ciclo escolar.

La dirección de Asuntos Académicos de la UAdeC anunció que habilitó un periodo extraordinario del 10 al 13 de agosto en la Facultad de Medicina Unidad Saltillo, dirigido a los aspirantes que, por distintas circunstancias, no acudieron en las fechas programadas originalmente. La medida busca evitar contratiempos en el proceso de inscripción y garantizar que los alumnos concluyan todos los requisitos administrativos.

El examen médico institucional forma parte del procedimiento obligatorio para el ingreso a bachillerato y licenciatura en la máxima casa de estudios de Coahuila. Además de integrar el expediente médico del estudiante, permite identificar oportunamente condiciones de salud que requieran seguimiento durante su formación académica. Para ser atendidos, los universitarios deberán registrarse previamente en la plataforma oficial, seleccionar fecha y horario de cita, presentarse en ayuno y llevar la documentación solicitada, entre ella el comprobante de pago, la CURP y la ficha del proceso de admisión. Una vez concluida la valoración, el certificado médico institucional podrá descargarse desde el mismo portal electrónico.

La UAdeC recordó que este procedimiento forma parte de los requisitos establecidos dentro del proceso de admisión 2026 y exhortó a los alumnos que aún tienen pendiente el examen a aprovechar el periodo extraordinario, ya que representa la última oportunidad antes del arranque de clases.

El proceso médico se desarrollará en las instalaciones de la Facultad de Medicina Unidad Saltillo, donde personal especializado realizará las valoraciones correspondientes para integrar el historial clínico de los nuevos universitarios y contribuir a la detección temprana de factores de riesgo que puedan influir en su desempeño académico.

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