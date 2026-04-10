Saltillo: Investigan responsabilidad en accidente de transporte de personal; ofrecen asesoría a deudos

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Saltillo
/ 10 abril 2026
    Saltillo: Investigan responsabilidad en accidente de transporte de personal; ofrecen asesoría a deudos
    Las víctimas del fatal accidente podrán reclaman indemnizaciones laborales, asegura José Luis Chapa Reséndiz, subsecretario de Empleo y Productividad. MANUEL RODRÍGUEZ

Todos los percances ocurridos en el trayecto de casa a la empresa son considerados riesgos de trabajo, afirma la Secretaría del Trabajo

Tras el fatal accidente que involucró a un camión de transporte de personal de la empresa DM Control, en Saltillo, el subsecretario de Empleo y Productividad, José Luis Chapa Reséndiz, informó que la dependencia brinda acompañamiento integral a las familias afectadas.

“Tenemos contacto permanente con algunas de las familias de la gente que está lesionada y, desde luego, con los deudos de la persona que falleció para asesorarlos de manera oportuna”, confirmó el funcionario estatal sobre el siniestro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choque-entre-tren-y-camion-de-personal-deja-un-fallecido-y-15-heridos-en-saltillo-JI19888441

Chapa Reséndiz precisó que, para efectos legales y de seguridad social, el evento tiene una clasificación clara: “Todos los accidentes que ocurren en el trayecto de su casa a la empresa son considerados como accidente de trabajo para cuestiones que tienen que ver con el IMSS”.

Esta determinación es fundamental para el reclamo de prestaciones económicas y médicas, detallando que el apoyo incluye “incapacidades, indemnización, riesgos de trabajo; todo lo que implique son considerados riesgos de trabajo si es en el trayecto a su casa”.

Respecto a las investigaciones para deslindar responsabilidades entre la empresa de transporte y la industria receptora, el Subsecretario señaló que la Fiscalía General del Estado ya realiza las indagatorias correspondientes para concluir la carpeta de investigación.

A través del departamento de inspección, la Secretaría del Trabajo verifica que las compañías cumplan con la Ley Federal del Trabajo, aunque aclaró que la regulación técnica de las unidades de transporte recae directamente en la autoridad municipal.

“Nosotros, como Secretaría del Trabajo, lo que hacemos a través del departamento de inspección es verificar que todas las compañías que tienen bajo su mando personal trabajador cumplan con las condiciones”, subrayó Chapa Reséndiz ante los constantes percances.

Finalmente, el funcionario recordó que la asesoría jurídica proporcionada por la Procuraduría del Trabajo es totalmente gratuita para los trabajadores y sus familias, garantizando que los derechos laborales se respeten íntegramente tras la tragedia.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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