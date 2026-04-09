Choque entre tren y camión de personal deja un fallecido y 15 heridos, en Saltillo

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Saltillo
/ 9 abril 2026
    Choque entre tren y camión de personal deja un fallecido y 15 heridos, en Saltillo
    El camión de transporte de personal quedó volcado sobre su costado derecho tras ser impactado por el tren, dejando a varias personas atrapadas y generando una intensa movilización de emergencia. MARTÍN ROJAS

El conductor del transporte, identificado como Luis Fernando, de 55 años, fue detenido por elementos de Tránsito Municipal y puesto a disposición de las autoridades

Una persona sin vida y al menos 15 trabajadores lesionados fue el saldo de un aparatoso accidente registrado durante la madrugada en Saltillo, luego de que un tren impactara un transporte de personal de la empresa DM Control que quedó volcado a un costado de la vialidad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas, cuando el operador de un camión de transporte de personal circulaba sobre el bulevar Vito Alessio Robles con dirección de norte a sur, trasladando empleados de la empresa GM.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductoras-protagonizan-choque-frontal-en-saltillo-IH19877917
$!Bomberos realizan maniobras de rescate para liberar a los trabajadores atrapados en el interior del transporte, mientras paramédicos atienden a los heridos en el lugar del accidente.
Bomberos realizan maniobras de rescate para liberar a los trabajadores atrapados en el interior del transporte, mientras paramédicos atienden a los heridos en el lugar del accidente. MARTÍN ROJAS

Al llegar al cruce con el bulevar Nazario Ortiz Garza, el conductor giró hacia el oriente para cruzar las vías del ferrocarril; sin embargo, presuntamente se desvaneció metros antes, por lo que no advirtió la cercanía del tren, el cual terminó impactando la unidad.

$!Testigos del accidente observan la magnitud del impacto, que provocó que el transporte girara 180 grados antes de quedar sobre la terracería.
Testigos del accidente observan la magnitud del impacto, que provocó que el transporte girara 180 grados antes de quedar sobre la terracería. MARTÍN ROJAS

Tras el choque, el transporte fue proyectado hacia la terracería y terminó volcado sobre su costado derecho, luego de girar aproximadamente 180 grados. Testigos que presenciaron el percance solicitaron de inmediato apoyo al Sistema de Emergencias 911, ya que varias personas quedaron atrapadas en el interior.

$!Los lesionados, trasladados a un hospital particular, incluyen al menos ocho personas en estado delicado, quienes reciben atención especializada para estabilizar su condición.
Los lesionados, trasladados a un hospital particular, incluyen al menos ocho personas en estado delicado, quienes reciben atención especializada para estabilizar su condición. MARTÍN ROJAS

Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron maniobras de rescate para liberar a los pasajeros. Lamentablemente, un hombre identificado como Juan José Manzanares, de 51 años, quien viajaba en la parte trasera, perdió la vida en el lugar, hecho que fue confirmado por paramédicos de la Cruz Roja.

$!El conductor del camión fue detenido por las autoridades de Tránsito Municipal mientras se investigan las causas del accidente y se deslindan responsabilidades.
El conductor del camión fue detenido por las autoridades de Tránsito Municipal mientras se investigan las causas del accidente y se deslindan responsabilidades. MARTÍN ROJAS

La emergencia generó una intensa movilización de corporaciones, acudiendo elementos de Policía Municipal, Tránsito, Policía Estatal, así como paramédicos de Cruz Roja, paramédicos particulares y de Protección Civil y Bomberos provenientes de Ramos Arizpe, debido a la cantidad de lesionados.

$!Personal de la Cruz Roja y Protección Civil trabaja en conjunto para trasladar a los lesionados hacia hospitales cercanos, atendiendo a quienes presentan mayor gravedad.
Personal de la Cruz Roja y Protección Civil trabaja en conjunto para trasladar a los lesionados hacia hospitales cercanos, atendiendo a quienes presentan mayor gravedad. MARTÍN ROJAS

Los 15 heridos fueron trasladados a un hospital particular, reportándose que al menos ocho de ellos presentan un estado de salud delicado.

$!Elementos de la Policía Estatal y Municipal acordonan la zona para permitir que los cuerpos de emergencia realicen las labores de rescate sin riesgo.
Elementos de la Policía Estatal y Municipal acordonan la zona para permitir que los cuerpos de emergencia realicen las labores de rescate sin riesgo. MARTÍN ROJAS

El conductor del transporte, identificado como Luis Fernando, de 55 años, fue detenido por elementos de Tránsito Municipal y puesto a disposición de las autoridades mientras se deslindan responsabilidades.

$!Personal de la Fiscalía General del Estado se encuentra realizando las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo del fallecido al Servicio Médico Forense.
Personal de la Fiscalía General del Estado se encuentra realizando las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo del fallecido al Servicio Médico Forense. MARTÍN ROJAS

Finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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