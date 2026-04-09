Choque entre tren y camión de personal deja un fallecido y 15 heridos, en Saltillo

Una persona sin vida y al menos 15 trabajadores lesionados fue el saldo de un aparatoso accidente registrado durante la madrugada en Saltillo, luego de que un tren impactara un transporte de personal de la empresa DM Control que quedó volcado a un costado de la vialidad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas, cuando el operador de un camión de transporte de personal circulaba sobre el bulevar Vito Alessio Robles con dirección de norte a sur, trasladando empleados de la empresa GM.

Al llegar al cruce con el bulevar Nazario Ortiz Garza, el conductor giró hacia el oriente para cruzar las vías del ferrocarril; sin embargo, presuntamente se desvaneció metros antes, por lo que no advirtió la cercanía del tren, el cual terminó impactando la unidad.

Tras el choque, el transporte fue proyectado hacia la terracería y terminó volcado sobre su costado derecho, luego de girar aproximadamente 180 grados. Testigos que presenciaron el percance solicitaron de inmediato apoyo al Sistema de Emergencias 911, ya que varias personas quedaron atrapadas en el interior.

Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron maniobras de rescate para liberar a los pasajeros. Lamentablemente, un hombre identificado como Juan José Manzanares, de 51 años, quien viajaba en la parte trasera, perdió la vida en el lugar, hecho que fue confirmado por paramédicos de la Cruz Roja.

La emergencia generó una intensa movilización de corporaciones, acudiendo elementos de Policía Municipal, Tránsito, Policía Estatal, así como paramédicos de Cruz Roja, paramédicos particulares y de Protección Civil y Bomberos provenientes de Ramos Arizpe, debido a la cantidad de lesionados.

Los 15 heridos fueron trasladados a un hospital particular, reportándose que al menos ocho de ellos presentan un estado de salud delicado.

El conductor del transporte, identificado como Luis Fernando, de 55 años, fue detenido por elementos de Tránsito Municipal y puesto a disposición de las autoridades mientras se deslindan responsabilidades.

Finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.