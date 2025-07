Saltillo: Invitan a recorrer el Camino del Cuatro para apoyar a perritos rescatados

Indira, voluntaria de la Fundación y organizadora de la caminata, explicó que la asociación lleva más de cuatro años activa en la zona sureste del estado, aunque ha atendido casos incluso en Monclova, Derramadero y Zacatecas. “ Nos enfocamos en perritos en situación extrema, con enfermedades, fracturas o tumores que ya nadie atiende. El 80 por ciento de los casos que tomamos son así ”. También aclaró que no se trata de recoger perros con dueño: “ Nos llaman para que vayamos por su mascota porque ya no la quieren. Pero no es nuestra función. Atendemos a quienes no tienen a nadie”.

La fundación trabaja de la mano con la veterinaria Lion’s Pet, donde se atienden todas las emergencias y se cuenta con un esquema de crédito abierto. “Nos han tenido confianza y nosotros nos comprometemos a pagar lo que se gasta. Por eso hacemos actividades como esta caminata, el Donatón en marzo o rifas. Es la manera de obtener recursos y no depender solo de las redes sociales para pedir apoyo”, explicó Indira.

La Ruta Lomitos se ha realizado en otras ocasiones en puntos como San Antonio o el Cañón de las Alazanas. “La idea es no solo ayudar, sino también convivir con los perritos. Invitamos a quienes han adoptado con nosotros a que los traigan y compartan su experiencia. Eso motiva mucho. Queremos que más personas adopten, esterilicen, dejen de comprar y que, si tienen espacio y tiempo, se animen a dar hogar a un animal”.

Para el recorrido de este sábado se pide llevar calzado adecuado para caminar sobre piedra, entre litro y medio y dos litros de agua por persona, así como agua suficiente para las mascotas. Todos los perros deben ir con correa y no se permite llevarlos sueltos. Se recomienda que los dueños conozcan el temperamento de sus mascotas para evitar conflictos. “Si tu perro es muy pequeño, considera cargarlo si se cansa. Y si no convive con otros o es agresivo, mejor no asistir”, advirtió.

Durante la caminata se realizarán dinámicas de convivencia, tomas fotográficas y rifas. El recorrido es sencillo, pero se requiere estar en condiciones físicas para caminar entre dos y tres horas. El grupo llegará al área de asadores, donde se realizará un convivio. Cada persona debe llevar sus propios snacks y mantener limpia el área. “Es una experiencia muy bonita, se disfruta mucho y ayuda directamente a seguir rescatando”.

Indira reconoció que Saltillo ha cambiado en materia de conciencia hacia los seres sintientes, aunque aún queda mucho por hacer. “Antes los sacaban a la calle cuando se enfermaban. Hoy hay más empatía. Sin embargo, seguimos viendo camadas sin control en los ejidos o colonias periféricas. La esterilización es clave. Promovemos mucho la labor de Esterilizados A.C., y siempre decimos a quienes nos buscan: vayan al Bosque Urbano, aprovechen los costos bajos”.

Finalmente, hizo un llamado a sumar tiempo, manos y empatía. “Las fundaciones no podemos solas. Somos voluntarios con otras actividades. Necesitamos gente que done su tiempo, que bañe un perrito, lo cuide, le dé cariño para que recupere la confianza y encuentre hogar. No se trata solo de dinero. Hay muchas maneras de ayudar. Y estoy segura de que quienes se animen, no se van a arrepentir”.