Saltillo: irresponsable taxista arrolla a mujer y huye del lugar

Una mujer resultó lesionada tras ser atropellada la mañana de este viernes en la colonia Cerro del Pueblo, al poniente de Saltillo; el conductor responsable huyó del lugar y dejó a la víctima a su suerte. El accidente fue reportado minutos antes de las 08:00 horas en el cruce de Prolongación Francisco I. Madero y la calle Sixta Ruiz, donde vecinos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

La afectada fue identificada como Laura Loredo Moreno, de 44 años, quien se encontraba consciente tras el impacto. Aunque no presentaba sangrado visible, manifestó intenso dolor en las piernas. De acuerdo con testigos, el vehículo involucrado fue un taxi Nissan Tsuru en color blanco con amarillo, con placas de circulación B030DAS, cuyo conductor se retiró del lugar inmediatamente después del atropellamiento.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron al sitio para brindar atención a la mujer lesionada y valorar su posible traslado a una unidad médica debido a las molestias que presentaba. Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del incidente e iniciaron la búsqueda del conductor involucrado, quien podría ser localizado mediante las placas del vehículo y los testimonios de los testigos, para que responda por lo ocurrido.