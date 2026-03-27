Saltillo: irresponsable taxista arrolla a mujer y huye del lugar

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Saltillo
/ 27 marzo 2026
    Saltillo: irresponsable taxista arrolla a mujer y huye del lugar
    Paramédicos de Cruz Roja atendieron a la mujer lesionada tras ser atropellada en el cruce de Prolongación Francisco I. Madero y Sixta Ruíz. ULISES MARTÍNEZ

Una mujer de 44 años resultó lesionada tras ser atropellada por un taxi en la colonia Cerro del Pueblo; el conductor abandonó el lugar y es buscado por las autoridades

Una mujer resultó lesionada tras ser atropellada la mañana de este viernes en la colonia Cerro del Pueblo, al poniente de Saltillo; el conductor responsable huyó del lugar y dejó a la víctima a su suerte.

El accidente fue reportado minutos antes de las 08:00 horas en el cruce de Prolongación Francisco I. Madero y la calle Sixta Ruiz, donde vecinos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

$!Testigos señalaron que el vehículo responsable fue un taxi Nissan Tsuru que huyó del lugar tras el impacto.
Testigos señalaron que el vehículo responsable fue un taxi Nissan Tsuru que huyó del lugar tras el impacto. ULISES MARTÍNEZ

La afectada fue identificada como Laura Loredo Moreno, de 44 años, quien se encontraba consciente tras el impacto. Aunque no presentaba sangrado visible, manifestó intenso dolor en las piernas.

De acuerdo con testigos, el vehículo involucrado fue un taxi Nissan Tsuru en color blanco con amarillo, con placas de circulación B030DAS, cuyo conductor se retiró del lugar inmediatamente después del atropellamiento.

$!Autoridades iniciaron la búsqueda del conductor señalado como responsable del atropellamiento ocurrido la mañana de hoy.
Autoridades iniciaron la búsqueda del conductor señalado como responsable del atropellamiento ocurrido la mañana de hoy. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de Cruz Roja arribaron al sitio para brindar atención a la mujer lesionada y valorar su posible traslado a una unidad médica debido a las molestias que presentaba.

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del incidente e iniciaron la búsqueda del conductor involucrado, quien podría ser localizado mediante las placas del vehículo y los testimonios de los testigos, para que responda por lo ocurrido.

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