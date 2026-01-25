Adultos en edad productiva, los más golpeados por el suicidio en el Sureste de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 25 enero 2026
    Adultos en edad productiva, los más golpeados por el suicidio en el Sureste de Coahuila
    Autoridades de Salud advierten que una suma de factores deriva en la ideación suicida. FOTO: UNSPLASH

Al cierre de 2025, datos oficiales señalan que 64% de las personas que se quitaron la vida estaban entre los 30 y los 55 años de edad

Los adultos de entre 30 y 55 años de edad forman parte del grupo de edad que concentró una mayor incidencia de suicidios en la Región Sureste de Coahuila al cierre de 2025, de acuerdo con cifras de reportes atendidos por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aunque la tendencia en personas que deciden quitarse la vida se da en la mayoría de etapas de la vida, la estadística recabada en el último trimestre de 2025 revela que de 25 casos ocurridos en municipios del Sureste de Coahuila, en 16 casos se trató de personas entre los 30 y los 55 años de edad. En su mayoría, se quitaron la vida dentro o en el patio de sus domicilios.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Touchdown! Restauranteros de Saltillo proyectan alza en ventas por el Súper Bowl

Los factores detonantes identificados por la FGE en este rango de edad varían desde disputas domésticas y separaciones sentimentales, hasta crisis económicas profundas derivadas de despidos laborales y liquidaciones insuficientes, como fue el caso de un hombre de 55 años en la colonia Loma Linda, donde el detonante fue la falta de dinero.

JÓVENES, TAMBIÉN VULNERABLES

Junto con la alta incidencia en adultos mayores de 30 años, la estadística muestra a los jóvenes con vulnerabilidad ante suicidios.

Durante el periodo citado, se registraron decesos por suicidio de personas de 15, 16 y 17 años, así como de jóvenes de 22 y 23 años.

En el caso de los adolescentes, las investigaciones señalan que algunos padecían cuadros depresivos desde la infancia, mientras que en los jóvenes de poco más de 20 años, el consumo de sustancias, específicamente la droga conocida como cristal, aparece como un factor recurrente que provoca alucinaciones y alteraciones fatales de conducta.

En contraste, la estadística en Coahuila también identifica casos de decesos por suicidio en adultos mayores de entre 59 y 65 años de edad.

Los detonantes de enfermedades mentales en la edad adulta son la pérdida de sus cónyuges, como fue el caso de la señora Griselda Benita, de 59 años, que fue hallada sin vida en una recámara de su domicilio en la calle Estribo del fraccionamiento Hacienda El Cortijo, al sur de Saltillo, luego de permanecer sumida en una profunda depresión tras la pérdida de su esposo.

Esta diversidad de edades, que abarca desde los 15 hasta los 65 años, subraya que la Región Sureste enfrenta un desafío que requiere intervenciones diferenciadas para cada sector de la población.

Satélite Sur y Lomas de Lourdes en Saltillo, y Analco II en Ramos Arizpe, son algunos de los sectores que concentran mayor cifra de suicidios en el Sureste. Durante todo 2025, VANGUARDIA documentó 67 suicidios en la región.

UN PROBLEMA MULTIFACTORIAL

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Coahuila, la depresión y crisis personales son factores transversales que, potenciados con adicciones, pueden llevar a decisiones fatales, por lo que los suicidios no se pueden atribuir a un factor, sino a diferentes circunstancias. Ello requiere la atención de médicos especialistas que pueden recurrir a terapias y medicamentos.

El IMSS describe las causas de la depresión como multifactoriales, incluyendo factores biológicos, que se refiere a la genética y desequilibrios cerebrales, así como psicológicos, con traumas, baja autoestima, eventos estresantes como pérdida de seres queridos, problemas económicos o conflictos de pareja.

Junto con factores sociales como el aislamiento o el cambio social, también incide el estrés laboral y la inseguridad, así como el uso de sustancias ilegales potencializan estos estados de ánimo negativos.

El Boletín Epidemiológico arroja que, cada año, un promedio de 3 mil personas reciben atención y son diagnosticadas con depresión.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud Mental
Suicidio
A20

Localizaciones


Saltillo

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La disputa por la empresa Garage y Talleres es otro caso en donde se acusa la fabricación de un delito por parte de la misma red del caso VANGUARDIA.

Acusa empresario regio de ser víctima de la misma red del caso VANGUARDIA; Fiscal y Alcalde de Monterrey niegan su participación
Los extrabajadores afirman que Altos Hornos de México arrastra un pasivo laboral de más de 700 millones de dólares.

Sale contingente de extrabajadores de AHMSA a la Ciudad de México; montará plantón en el Zócalo
Autoridades estatales refuerzan la campaña “Guardia arriba contra el gusano barrenador” para proteger al sector pecuario de Coahuila.

Refuerzan en Coahuila campaña preventiva para mantener al estado libre del gusano barrenador

Protegerte del frío extremo implica decisiones simples pero constantes.

Frío extremo: cómo proteger tu cuerpo y reducir riesgos
Tú eres ajena

Tú eres ajena
true

La excelencia profesional en el Poder Judicial

true

Manganitas ∙ AFA
Romero Herrera afirmó que las indagatorias se concentran en niveles operativos sin alcanzar a los responsables políticos.

‘Ley Maduro’ y narcopolítica: PAN acusa que Morena quiere abrir paso al narco