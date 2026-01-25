Adultos en edad productiva, los más golpeados por el suicidio en el Sureste de Coahuila

Los adultos de entre 30 y 55 años de edad forman parte del grupo de edad que concentró una mayor incidencia de suicidios en la Región Sureste de Coahuila al cierre de 2025, de acuerdo con cifras de reportes atendidos por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aunque la tendencia en personas que deciden quitarse la vida se da en la mayoría de etapas de la vida, la estadística recabada en el último trimestre de 2025 revela que de 25 casos ocurridos en municipios del Sureste de Coahuila, en 16 casos se trató de personas entre los 30 y los 55 años de edad. En su mayoría, se quitaron la vida dentro o en el patio de sus domicilios.

Los factores detonantes identificados por la FGE en este rango de edad varían desde disputas domésticas y separaciones sentimentales, hasta crisis económicas profundas derivadas de despidos laborales y liquidaciones insuficientes, como fue el caso de un hombre de 55 años en la colonia Loma Linda, donde el detonante fue la falta de dinero.

JÓVENES, TAMBIÉN VULNERABLES

Junto con la alta incidencia en adultos mayores de 30 años, la estadística muestra a los jóvenes con vulnerabilidad ante suicidios.

Durante el periodo citado, se registraron decesos por suicidio de personas de 15, 16 y 17 años, así como de jóvenes de 22 y 23 años.

En el caso de los adolescentes, las investigaciones señalan que algunos padecían cuadros depresivos desde la infancia, mientras que en los jóvenes de poco más de 20 años, el consumo de sustancias, específicamente la droga conocida como cristal, aparece como un factor recurrente que provoca alucinaciones y alteraciones fatales de conducta.

En contraste, la estadística en Coahuila también identifica casos de decesos por suicidio en adultos mayores de entre 59 y 65 años de edad.

Los detonantes de enfermedades mentales en la edad adulta son la pérdida de sus cónyuges, como fue el caso de la señora Griselda Benita, de 59 años, que fue hallada sin vida en una recámara de su domicilio en la calle Estribo del fraccionamiento Hacienda El Cortijo, al sur de Saltillo, luego de permanecer sumida en una profunda depresión tras la pérdida de su esposo.

Esta diversidad de edades, que abarca desde los 15 hasta los 65 años, subraya que la Región Sureste enfrenta un desafío que requiere intervenciones diferenciadas para cada sector de la población.

Satélite Sur y Lomas de Lourdes en Saltillo, y Analco II en Ramos Arizpe, son algunos de los sectores que concentran mayor cifra de suicidios en el Sureste. Durante todo 2025, VANGUARDIA documentó 67 suicidios en la región.

UN PROBLEMA MULTIFACTORIAL

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Coahuila, la depresión y crisis personales son factores transversales que, potenciados con adicciones, pueden llevar a decisiones fatales, por lo que los suicidios no se pueden atribuir a un factor, sino a diferentes circunstancias. Ello requiere la atención de médicos especialistas que pueden recurrir a terapias y medicamentos.

El IMSS describe las causas de la depresión como multifactoriales, incluyendo factores biológicos, que se refiere a la genética y desequilibrios cerebrales, así como psicológicos, con traumas, baja autoestima, eventos estresantes como pérdida de seres queridos, problemas económicos o conflictos de pareja.

Junto con factores sociales como el aislamiento o el cambio social, también incide el estrés laboral y la inseguridad, así como el uso de sustancias ilegales potencializan estos estados de ánimo negativos.

El Boletín Epidemiológico arroja que, cada año, un promedio de 3 mil personas reciben atención y son diagnosticadas con depresión.