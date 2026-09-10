Saltillo: joven muere en el hospital tras horas de haber sido arrollado en su scooter eléctrico

El fallecido fue identificado como Edson “N”, de 25 años, cuyo deceso provocó la movilización de elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Unidad de Investigación de Homicidios hasta las instalaciones del hospital, alrededor de las 22:30 horas.

Horas después de haber sido atropellado mientras se desplazaba a bordo de un patín eléctrico, un joven de 25 años perdió la vida luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras era atendido en el área de urgencias de la Clínica Dos del IMSS .

De acuerdo con los primeros reportes, cerca de las 18:00 horas de ayer Edson presuntamente se desplazaba en un patín eléctrico por el bulevar Carlos Abedrop y, al encontrarse en las inmediaciones del Parque Las Maravillas, fue embestido por un automóvil compacto.

Según las primeras investigaciones, el conductor del vehículo no habría alcanzado a frenar a tiempo y terminó arrollando al joven, quien salió proyectado y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica con múltiples lesiones.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente y procedieron con la detención del conductor involucrado, mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos que atendieron a Edson detectaron que presentaba diversas lesiones, entre ellas un fuerte traumatismo craneoencefálico, por lo que determinaron que requería atención hospitalaria inmediata y lo trasladaron a la Clínica Dos del Seguro Social.

El joven ingresó al área de urgencias en estado delicado y el personal médico comenzó con las maniobras necesarias para tratar de estabilizarlo.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los médicos, horas más tarde Edson sufrió un paro y perdió la vida mientras permanecía bajo atención médica.

Una vez confirmado el fallecimiento, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para realizar las diligencias correspondientes y tomar conocimiento del deceso.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas de la muerte.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades ministeriales, quienes continuarán con las indagatorias para esclarecer la mecánica del accidente y determinar la responsabilidad del conductor involucrado.