¡Cero riesgos! Refuerzan operativos en cuevas y colonias del sur de Saltillo

Saltillo
/ 17 enero 2026
    ¡Cero riesgos! Refuerzan operativos en cuevas y colonias del sur de Saltillo
    Elementos de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste realizaron recorridos de seguridad en colonias del sur poniente de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad reactivó operativos de revisión en cuevas y arroyos del sur de la ciudad para prevenir delitos, atender reportes ciudadanos y reforzar la presencia policial

Con el objetivo de prevenir conductas delictivas y reforzar la seguridad en zonas identificadas como de riesgo, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reactivó los operativos de revisión en cuevas y arroyos que anteriormente fueron utilizados como refugio para actividades ilícitas.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que estas acciones responden a la instrucción directa del alcalde Javier Díaz González de intensificar la presencia policial en distintos sectores de la ciudad, mediante operativos focalizados y recorridos estratégicos.

$!El comisionado Miguel Ángel Garza Félix encabezó el operativo de revisión de cuevas reportadas por vecinos como posibles refugios de delincuentes.
El comisionado Miguel Ángel Garza Félix encabezó el operativo de revisión de cuevas reportadas por vecinos como posibles refugios de delincuentes. FOTO: CORTESÍA

Como parte de estas labores, el propio comisionado encabezó un operativo al sur de Saltillo, en el que participaron elementos de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste. Durante el despliegue se recorrieron colonias como Diana Laura, 23 de Noviembre, Mario Ortiz y Nueva Jerusalén, ubicadas al sur poniente de la capital.

En el operativo se revisaron diversas cuevas que en el pasado habían sido utilizadas como guaridas, particularmente en las colonias Nueva Jerusalén y Diana Laura, puntos que previamente habían sido reportados por vecinos a través de los grupos ciudadanos de seguridad de la Comisaría.

Durante estas acciones se logró la detención de siete personas por diversos motivos, además de reforzar la vigilancia en zonas consideradas vulnerables. Garza Félix destacó que la permanencia de estos operativos será constante para inhibir la comisión de delitos y generar mayor tranquilidad entre la población.

El comisionado sostuvo encuentros con vecinas, vecinos y comerciantes de los sectores intervenidos, a quienes reiteró el compromiso de mantener presencia policial continua y les proporcionó contactos directos de los elementos responsables de cada zona, así como su integración a grupos de comunicación vía WhatsApp.

Finalmente, recordó a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier situación de riesgo y puso a disposición las líneas de emergencia: el teléfono 4.14.11.14 de la Policía Municipal; la línea 800 VIOLETA (800 846 5382) para atención a la violencia contra las mujeres; el ChatBot 844 893 09 09; y el 9-1-1, todos disponibles las 24 horas.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

