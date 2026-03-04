Saltillo lanza concurso de baile ‘¡A bailar se ha dicho!’ con premios de hasta 5 mil pesos

El certamen es organizado por el Instituto Municipal de Cultura, en coordinación con la Dirección de Centros Comunitarios, con el objetivo de promover la expresión artística y la convivencia a través del baile en sus distintas modalidades.

El Gobierno Municipal de Saltillo , encabezado por el alcalde Javier Díaz González, lanzó la convocatoria para el concurso “¡A bailar se ha dicho!”, una competencia abierta a niñas, niños, jóvenes y adultos que ofrecerá premios económicos de hasta 5 mil pesos.

Las y los participantes podrán competir en tres grandes bloques: ritmos latinos —como bachata, mambo, salsa, danzón, fitness y cumbia—; baile moderno —electro-dance, k-pop, hip-hop y disco—; y danza, que incluye folclor mexicano o mestizo, clásico, jazz y contemporáneo.

El concurso contempla tres categorías: Infantil (6 a 12 años), Juvenil (13 a 17 años) y Adultos (18 años en adelante). En todas ellas se podrá participar en rama varonil, femenil o mixta, bajo modalidad individual, en pareja o grupal, esta última conformada por un mínimo de tres integrantes.

En cuanto a los estímulos económicos, el primer lugar de la categoría infantil recibirá 2 mil pesos; en la juvenil, 3 mil pesos; y en la categoría de adultos, 5 mil pesos.

La convocatoria establece que la vestimenta deberá ser acorde al género musical interpretado y evitar cualquier mensaje que fomente la violencia o antivalores. Asimismo, las pistas musicales deberán entregarse en memoria USB con anticipación y tener una duración máxima de cinco minutos.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 26 de marzo de 2026. El registro podrá realizarse en el Centro Comunitario más cercano, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. Cada participante deberá llenar el formato correspondiente y presentar su CURP impresa, además de cumplir con la edad requerida en su categoría.

El concurso “¡A bailar se ha dicho!” se llevará a cabo el domingo 19 de abril de 2026.

Para consultar la convocatoria completa o solicitar mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al correo especialesimcs@gmail.com, correspondiente a la Coordinación de Proyectos Especiales del Instituto Municipal de Cultura.