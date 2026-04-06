Saltillo: lanzan licitación para construir última fosa del relleno sanitario

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Saltillo
/ 6 abril 2026
    Saltillo: lanzan licitación para construir última fosa del relleno sanitario
    La fosa 8 será la última del actual relleno sanitario. OMAR SAUCEDO

Se prevé que la fosa alcance su máximo de capacidad en el año 2030, por lo que después se buscará terreno para otro relleno sanitario

La convocatoria se publicó desde el pasado 27 de marzo, mientras que la junta de aclaraciones se realizó el pasado 31 del mismo mes. La apertura de proposiciones se llevará a cabo el próximo viernes 10 de abril.

Desde febrero de este año, el director de Servicios Primarios del municipio, Aníbal Soberón Rodríguez, expuso que esta fosa será la última del actual relleno, pues alcanzará su máxima capacidad para el año 2030.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-proyecta-nuevo-relleno-sanitario-ante-fin-de-vida-util-del-actual-sistema-DK19573275

Soberón expuso que actualmente se trabaja en analizar dónde podría ubicarse un nuevo relleno sanitario, pues se debe trabajar en permisos y estudios ambientales ante autoridades federales y estatales.

En esa ocasión también añadió que en Saltillo ha aumentado cerca de un 50 por ciento la cantidad de basura que se genera por habitante, lo que ha acelerado la vida útil de las fosas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/recoleccion-de-basura-en-saltillo-supera-las-mil-toneladas-tras-semana-santa-CA19800741

Detalló que la recolección diaria de basura pasó de entre 350 y 400 toneladas en 2013 a 860 toneladas en la actualidad. Además, cada persona produce cerca de 1.2 kilogramos de desechos al día mientras que en años anteriores el promedio era de 800 gramos.

“Eso tiene muchísimos factores que se toman en cuenta: el nivel social y económico de la gente, los ingresos de los ciudadanos, el tipo de comida que compramos y consumimos, cómo han cambiado los alimentos desde 2013 hasta 2026, qué consumimos y cómo vienen los empaques y embalajes de los productos”, expuso Soberón en febrero.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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