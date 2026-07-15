Saltillo: Lanzan licitación y publican planos de paso a desnivel en Fundadores y Misión Cerritos

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) emitió el pasado 9 de julio una licitación para la construcción del paso a desnivel en el cruce del bulevares Fundadores y Santa Lucía en la colonia Misión Cerritos de Saltillo. Los documentos del proceso SIDUM-LPN-CO-E059-2026 además incluyeron planos que permitieron conocer con mayor detalle lo planeado para el cruce.

Actualmente y desde hace varios años, quienes circulan por el bulevar Santa Lucía y desean incorporarse al poniente del bulevar Fundadores lo hacen a través de un paso de drenaje y un camino de terracería. Los planos permiten observar que ahora serán dos carriles los que permitan que el flujo vehicular circule hacia el poniente de manera continua y se incorporen a la lateral del bulevar Fundadores. Además se observa que ya no se podrán incorporar de nuevo al flujo de los puentes sino que tendrán que ir hasta el semáforo que cruza Fundadores y el bulevar Centenario de Torreón. Por otro lado se observa que se construirá un carril confinado para la vuelta continua hacia la derecha, es decir hacia el oriente del bulevar Fundadores.

Asimismo se observa que el paso inferior tendrá un límite de velocidad de 40 kilómetros por hora y de 4.5 metros de altura máxima permitida. También se instalarán boyas sobre la lateral del bulevar Fundadores que permitan la incorporación de los dos carriles que vienen del sur, así como una parada de camión sobre el bulevar Santa Lucía casi en esquina con la calle El Refugio. OBRA LISTA PARA AGOSTO DEL 2027 La convocatoria de la licitación anuncia que la junta de aclaraciones con las empresas interesadas se realizará este jueves 16 de julio y la presentación de proposiciones se efectuará el próximo 27 de julio. El fallo se realizará el próximo 12 de agosto con fecha estimada de inicio de los trabajos el 14 de agosto. “El plazo de ejecución de los trabajos son 365 (trescientos sesenta y cinco) días naturales, con fecha probable de inicio de los trabajos a partir del 14 de agosto de 2026 y terminar el 13 de agosto de 2027” detalla la convocatoria de la licitación.

La obra había sido anunciada este año tanto por el alcalde Javier Diaz González como por el gobernador Manolo Jiménez Salinas ante el riesgo de la incorporación vehicular sobre el bulevar Fundadores, particularmente con dirección al oriente. En abril de este año, el director de Obras Públicas de Saltillo, Antonio Nerio Maltos, explicó que se contempla una inversión cercana a los 60 millones de pesos para esta obra. Además detalló que el paso a desnivel se planeó contemplando el drenaje pluvial para encauzar el agua hacia el Arroyo Blanco, escenario que se contempla también en los planos de la obra. SISTEMA ESTRUCTURALMENTE SOLVENTE Al respecto de la obra, el consultor y exdocente del Tec de Monterrey, Héctor Laredo, expuso que la obra es necesaria para atender un problema inmediato que ya presenta la ciudad. “Lo que está en el proyecto es lo que se necesita, tiene una estrategia de flujo con análisis en tres dimensiones, el proyecto usa un sistema estructuralmente solvente y que permite edificar sin cortar el paso de manera total con el sistema de muro de pilotes y soluciones para los problemas de señalización y manejo de avenidas pluviales”, apuntó sobre los planos de la obra.

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