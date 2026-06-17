Saltillo: Licitan drenaje pluvial y figuras escultóricas para Expo Coahuila

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    Saltillo: Licitan drenaje pluvial y figuras escultóricas para Expo Coahuila
    Una de las licitaciones corresponde a la fabricación e instalación de piezas escultóricas, ambientación y decoración del recinto. ESPECIAL

Para las figuras escultóricas, ambientación y decoración ya emitió un fallo por 41 millones de pesos

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) y la Secretaría de Finanzas emitieron otras dos licitaciones para la construcción de Expo Coahuila en Saltillo, una para drenaje pluvial y otra para figuras escultóricas.

Desde el pasado 2 de junio, Finanzas emitió la convocatoria para la “contratación del servicio integral para la fabricación e instalación de piezas escultóricas, ambientación y decoración del recinto Expo Coahuila”.

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La junta de apertura de proposiciones se hizo el día 9 de este mes con propuestas de MG Marketing y Eventos, así como de Proyecto Creativo Leona por 36 y 37 millones de pesos sin IVA.

Posteriormente, el 11 de junio se emitió el fallo a favor de MG Marketing y Eventos, luego de que la propuesta de Proyecto Creativo Leona fuera descalificada por exceder el techo presupuestal establecido.

Por tanto, el gobierno de Coahuila pagará 41 millones 837 mil 347 pesos, incluyendo IVA, por la fabricación e instalación de las figuras.

En el catálogo de conceptos se detalla que la licitación incluye instalar letreros luminosos con frases o palabras como “LEYENDAS DEL DESIERTO”, “PEQUEÑO OESTE”, “MÚSICA”, “VAQUERO”, “NORTEÑO”, “SUPERBULL”, O “EXPOGAN”, entre otras.

En total son 128 acciones de suministro que además de letreros luminosos, también se incluyen cajas de luz, letreros, murales, estructuras con forma de rocas, cactus, carretas.

Los documentos de la licitación también detallan que habrá un periodo de 12 meses de garantía contados a partir de la prestación del servicio.

Las redes sociales de MG Marketing y Eventos muestran que ha realizado trabajos similares con clientes como Pa’l Norte, el Estadio Universitario de Tigres, Xantoluz, Cemex, Ternium, Dos Equis, Rayados, Tecate o Banregio.

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TENDRÁ DRENAJE PLUVIAL

El pasado 9 de junio se emitió la convocatoria para la obra “drenaje pluvial recinto La Feria Expo Coahuila”, con fecha probable de inicio de los trabajos el próximo 3 de julio.

Las obras contemplan 180 días naturales, por lo que se espera que los trabajos terminen el próximo 29 de diciembre del 2026.

Los documentos detallan que la junta de aclaraciones del proceso se realizará el día 17, la presentación de propuestas económicas el día 24 y el fallo el próximo 1 de julio.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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