Saltillo: Licitan drenaje pluvial y figuras escultóricas para Expo Coahuila

Desde el pasado 2 de junio, Finanzas emitió la convocatoria para la “contratación del servicio integral para la fabricación e instalación de piezas escultóricas, ambientación y decoración del recinto Expo Coahuila”.

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) y la Secretaría de Finanzas emitieron otras dos licitaciones para la construcción de Expo Coahuila en Saltillo , una para drenaje pluvial y otra para figuras escultóricas.

La junta de apertura de proposiciones se hizo el día 9 de este mes con propuestas de MG Marketing y Eventos, así como de Proyecto Creativo Leona por 36 y 37 millones de pesos sin IVA.

Posteriormente, el 11 de junio se emitió el fallo a favor de MG Marketing y Eventos, luego de que la propuesta de Proyecto Creativo Leona fuera descalificada por exceder el techo presupuestal establecido.

Por tanto, el gobierno de Coahuila pagará 41 millones 837 mil 347 pesos, incluyendo IVA, por la fabricación e instalación de las figuras.

En el catálogo de conceptos se detalla que la licitación incluye instalar letreros luminosos con frases o palabras como “LEYENDAS DEL DESIERTO”, “PEQUEÑO OESTE”, “MÚSICA”, “VAQUERO”, “NORTEÑO”, “SUPERBULL”, O “EXPOGAN”, entre otras.

En total son 128 acciones de suministro que además de letreros luminosos, también se incluyen cajas de luz, letreros, murales, estructuras con forma de rocas, cactus, carretas.

Los documentos de la licitación también detallan que habrá un periodo de 12 meses de garantía contados a partir de la prestación del servicio.

Las redes sociales de MG Marketing y Eventos muestran que ha realizado trabajos similares con clientes como Pa’l Norte, el Estadio Universitario de Tigres, Xantoluz, Cemex, Ternium, Dos Equis, Rayados, Tecate o Banregio.