Saltillo: licitan protección de taludes y canalización de arroyos del Pueblo y Las Flores

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    Saltillo: licitan protección de taludes y canalización de arroyos del Pueblo y Las Flores
    El proyecto contempla la protección de taludes y la canalización de escurrimientos. ARCHIVO

El Gobierno del Estado convocó a una licitación para realizar obras pluviales en dos cauces de la ciudad

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) emitió el pasado 30 de junio una licitación para ejecutar obras pluviales en el municipio.

La licitación pública nacional SIDUM-LPN-CO-E057-2026 contempla los trabajos de protección de taludes y canalización de escurrimientos en los puentes Arroyo del Pueblo y Arroyo Las Flores.

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De acuerdo con el catálogo de conceptos, los trabajos contemplan obras específicas en ambos cauces ubicados dentro de la zona urbana de la capital coahuilense.

Para el cauce correspondiente al Arroyo del Pueblo, el proyecto requiere el revestimiento de 367.11 metros cuadrados de taludes de terraplenes. Estos trabajos se realizarán con concreto de 10 centímetros de espesor y el afinado de talud, reforzados con malla electrosoldada.

“Se incluye la excavación para canales con máquina por un volumen total de 4 mil 500 metros cúbicos”, detalló el anexo técnico en la licitación.

Por su parte, en el afluente del Arroyo Las Flores la empresa ganadora deberá revestir 693.57 metros cuadrados de taludes de terraplenes. Al igual que en el primer cauce, en esta zona se utilizarán las mismas especificaciones de concreto, afine y refuerzo de malla electrosoldada.

En esta segunda ubicación también se requiere realizar la excavación para canales con máquina por la cantidad de 3 mil 600 metros cúbicos.

“Se incluye la construcción de un muro gavión a una altura de 2.50 metros con 108.75 metros cúbicos”, afirmó el documento de cantidades

Para la realización de esta infraestructura, la SIDUM estableció un plazo de ejecución de los trabajos de 90 días naturales, mientras que el proceso de licitación establece que la visita al sitio de realización de los trabajos será el 6 de julio y la junta de aclaraciones se llevará a cabo el 10 de julio de este año.

“La presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas tendrá verificativo el próximo 17 de julio a las 13:00 horas”, señaló la convocatoria.

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La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) emitirá el fallo definitivo de este proceso el 7 de agosto a las 11:00 horas.

Se tiene estipulado como fecha probable de inicio de los trabajos el 11 de agosto de 2026, para concluir las acciones el 8 de noviembre del mismo año.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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