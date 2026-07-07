Saltillo: licitan protección de taludes y canalización de arroyos del Pueblo y Las Flores

La licitación pública nacional SIDUM-LPN-CO-E057-2026 contempla los trabajos de protección de taludes y canalización de escurrimientos en los puentes Arroyo del Pueblo y Arroyo Las Flores.

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) emitió el pasado 30 de junio una licitación para ejecutar obras pluviales en el municipio.

De acuerdo con el catálogo de conceptos, los trabajos contemplan obras específicas en ambos cauces ubicados dentro de la zona urbana de la capital coahuilense.

Para el cauce correspondiente al Arroyo del Pueblo, el proyecto requiere el revestimiento de 367.11 metros cuadrados de taludes de terraplenes. Estos trabajos se realizarán con concreto de 10 centímetros de espesor y el afinado de talud, reforzados con malla electrosoldada.

“Se incluye la excavación para canales con máquina por un volumen total de 4 mil 500 metros cúbicos”, detalló el anexo técnico en la licitación.

Por su parte, en el afluente del Arroyo Las Flores la empresa ganadora deberá revestir 693.57 metros cuadrados de taludes de terraplenes. Al igual que en el primer cauce, en esta zona se utilizarán las mismas especificaciones de concreto, afine y refuerzo de malla electrosoldada.

En esta segunda ubicación también se requiere realizar la excavación para canales con máquina por la cantidad de 3 mil 600 metros cúbicos.

“Se incluye la construcción de un muro gavión a una altura de 2.50 metros con 108.75 metros cúbicos”, afirmó el documento de cantidades

Para la realización de esta infraestructura, la SIDUM estableció un plazo de ejecución de los trabajos de 90 días naturales, mientras que el proceso de licitación establece que la visita al sitio de realización de los trabajos será el 6 de julio y la junta de aclaraciones se llevará a cabo el 10 de julio de este año.

“La presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas tendrá verificativo el próximo 17 de julio a las 13:00 horas”, señaló la convocatoria.