Saltillo: motociclista de 14 años termina en el pavimento tras fuerte impacto en Nuevo Mirasierra
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La motocicleta terminó impactada contra un poste después de la colisión, mientras que las aseguradoras buscaban llegar a un acuerdo sobre los daños
Un accidente vial entre una motocicleta y un automóvil se registró la tarde de este lunes en el cruce de las calles Tamaulipas y Valle Hermoso, en la colonia Nuevo Mirasierra, donde un adolescente de 14 años resultó lesionado tras el impacto, en Saltillo.
Conforme a las primeras investigaciones de las autoridades, el percance ocurrió cuando el conductor de la motocicleta circulaba por el sector y un automóvil presuntamente se le atravesó al ingresar a un complejo habitacional, lo que provocó la colisión entre ambas unidades.
Tras el impacto, el joven motociclista salió proyectado y cayó sobre el pavimento, sufriendo diversos golpes. Asimismo, la motocicleta terminó estrellándose contra un poste, por lo que testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia para brindarle atención en el lugar.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar al menor, quien afortunadamente no presentó lesiones que ameritaran su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar después de recibir atención médica.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos, mientras que los involucrados y sus respectivas aseguradoras iniciaban las gestiones correspondientes para llegar a un convenio que permitiera resolver la situación y determinar la responsabilidad del accidente.