Saltillo: motociclista de 14 años termina en el pavimento tras fuerte impacto en Nuevo Mirasierra

Un accidente vial entre una motocicleta y un automóvil se registró la tarde de este lunes en el cruce de las calles Tamaulipas y Valle Hermoso, en la colonia Nuevo Mirasierra, donde un adolescente de 14 años resultó lesionado tras el impacto, en Saltillo.

Conforme a las primeras investigaciones de las autoridades, el percance ocurrió cuando el conductor de la motocicleta circulaba por el sector y un automóvil presuntamente se le atravesó al ingresar a un complejo habitacional, lo que provocó la colisión entre ambas unidades.