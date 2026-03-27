Saltillo: motociclista resulta lesionado al ser derribado por imprudente conductora

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Saltillo
/ 27 marzo 2026
    Saltillo: motociclista resulta lesionado al ser derribado por imprudente conductora
    Un motociclista resultó lesionado luego de que un automóvil cambiara de carril y se atravesara en su camino sobre la calle José María La Fragua. ULISES MARTÍNEZ

El accidente ocurrió cuando la conductora de un Nissan March cambió de carril sin percatarse de la presencia del motociclista, lo que provocó que el joven perdiera el control y cayera sobre el pavimento

Un motociclista resultó lesionado en un accidente vial registrado la tarde de este viernes sobre la calle José María La Fragua, en Saltillo, donde una mujer a bordo de un automóvil no se percató de su presencia y se atravesó en su camino.

De acuerdo con testigos del percance, la conductora Delia Maricela “N”, de 58 años, manejaba un Nissan March por el carril central cuando realizó un cambio hacia el carril izquierdo.

$!El accidente ocurrió cuando la conductora de un Nissan March realizó un cambio de carril sin percatarse de la presencia del motociclista.
El accidente ocurrió cuando la conductora de un Nissan March realizó un cambio de carril sin percatarse de la presencia del motociclista. ULISES MARTÍNEZ
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-karyna-tendra-una-defensa-mas-adecuada-JO19714159

Al efectuar la maniobra, la unidad se atravesó en la trayectoria de Efraín Alejandro “N”, de 25 años, quien circulaba en motocicleta, lo que provocó que el joven perdiera el control y cayera sobre la carpeta asfáltica.

$!Paramédicos de la Secretaría de Salud atendieron en el lugar al joven motociclista, quien no requirió traslado a un hospital.
Paramédicos de la Secretaría de Salud atendieron en el lugar al joven motociclista, quien no requirió traslado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

Tras el accidente, personal de la Secretaría de Salud acudió al sitio para brindar atención al motociclista, quien no requirió traslado a un hospital.

El joven permaneció en el lugar en espera de recibir un pase médico por parte de la aseguradora del vehículo, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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