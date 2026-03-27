Saltillo: motociclista resulta lesionado al ser derribado por imprudente conductora

Un motociclista resultó lesionado en un accidente vial registrado la tarde de este viernes sobre la calle José María La Fragua, en Saltillo, donde una mujer a bordo de un automóvil no se percató de su presencia y se atravesó en su camino.

De acuerdo con testigos del percance, la conductora Delia Maricela “N”, de 58 años, manejaba un Nissan March por el carril central cuando realizó un cambio hacia el carril izquierdo.