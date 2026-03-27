Saltillo: motociclista resulta lesionado al ser derribado por imprudente conductora
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El accidente ocurrió cuando la conductora de un Nissan March cambió de carril sin percatarse de la presencia del motociclista, lo que provocó que el joven perdiera el control y cayera sobre el pavimento
Un motociclista resultó lesionado en un accidente vial registrado la tarde de este viernes sobre la calle José María La Fragua, en Saltillo, donde una mujer a bordo de un automóvil no se percató de su presencia y se atravesó en su camino.
De acuerdo con testigos del percance, la conductora Delia Maricela “N”, de 58 años, manejaba un Nissan March por el carril central cuando realizó un cambio hacia el carril izquierdo.
Al efectuar la maniobra, la unidad se atravesó en la trayectoria de Efraín Alejandro “N”, de 25 años, quien circulaba en motocicleta, lo que provocó que el joven perdiera el control y cayera sobre la carpeta asfáltica.
Tras el accidente, personal de la Secretaría de Salud acudió al sitio para brindar atención al motociclista, quien no requirió traslado a un hospital.
El joven permaneció en el lugar en espera de recibir un pase médico por parte de la aseguradora del vehículo, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.