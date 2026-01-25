Vuelca conductor tras presunto ‘cerrón’ al sur de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 25 enero 2026
    Vuelca conductor tras presunto ‘cerrón’ al sur de Saltillo
    El automóvil Chevrolet Aveo terminó volcado a un costado del bulevar Antonio Cárdenas tras perder el control. FOTO: MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje en el lugar y coordinaron el procedimiento con la aseguradora del conductor para la atención de los daños materiales

Un hombre resultó ileso tras una aparatosa volcadura registrada la madrugada de este domingo sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia Santa Elena, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor identificado como José Ramiro, de 31 años de edad, circulaba de sur a norte a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo, color plata. De acuerdo con su declaración, otro vehículo le cerró el paso, lo que lo obligó a realizar una maniobra repentina.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: intento de asalto deja dos jóvenes lesionados y tres detenidos en el bulevar Venustiano Carranza

$!La volcadura se registró a la altura de la colonia Santa Elena durante la noche del domingo.
La volcadura se registró a la altura de la colonia Santa Elena durante la noche del domingo. FOTO: MARTÍN ROJAS

Debido a esta acción, el conductor perdió el control del automóvil, salió del camino y terminó volcado a un costado de la vialidad.

Testigos del hecho realizaron el reporte correspondiente al número de emergencias 911, solicitando la presencia de las autoridades.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron para realizar el peritaje correspondiente.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para realizar el peritaje correspondiente. FOTO: MARTÍN ROJAS

Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor no presentó lesiones, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y llevar a cabo el peritaje correspondiente. Posteriormente, se estableció contacto con la aseguradora del conductor, la cual se hará cargo de los daños materiales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dominio del chino mandarín se posiciona como una ventaja competitiva para profesionistas en Coahuila, particularmente en sectores industriales y de ingeniería con alta demanda de talento especializado.

Chino mandarín abre oportunidades laborales de hasta 80 mil pesos mensuales en Coahuila
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
Destacan que han documentado casos de tortura en centros de detención, anexos e incluso como herramienta de represión en protestas.

Visita de la ONU reaviva denuncias: tortura en detenciones, anexos y protestas, advierten
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
true

CFE: Tarifas eléctricas, ¿es inminente un alza?
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
El gobernador Manolo Jiménez destacó los resultados obtenidos por las tres ciudades de la entidad.

Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad