Vuelca conductor tras presunto ‘cerrón’ al sur de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje en el lugar y coordinaron el procedimiento con la aseguradora del conductor para la atención de los daños materiales
Un hombre resultó ileso tras una aparatosa volcadura registrada la madrugada de este domingo sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia Santa Elena, en Saltillo.
El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor identificado como José Ramiro, de 31 años de edad, circulaba de sur a norte a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo, color plata. De acuerdo con su declaración, otro vehículo le cerró el paso, lo que lo obligó a realizar una maniobra repentina.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: intento de asalto deja dos jóvenes lesionados y tres detenidos en el bulevar Venustiano Carranza
Debido a esta acción, el conductor perdió el control del automóvil, salió del camino y terminó volcado a un costado de la vialidad.
Testigos del hecho realizaron el reporte correspondiente al número de emergencias 911, solicitando la presencia de las autoridades.
Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor no presentó lesiones, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y llevar a cabo el peritaje correspondiente. Posteriormente, se estableció contacto con la aseguradora del conductor, la cual se hará cargo de los daños materiales.