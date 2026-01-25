Vuelca conductor tras presunto ‘cerrón’ al sur de Saltillo

Un hombre resultó ileso tras una aparatosa volcadura registrada la madrugada de este domingo sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia Santa Elena, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor identificado como José Ramiro, de 31 años de edad, circulaba de sur a norte a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo, color plata. De acuerdo con su declaración, otro vehículo le cerró el paso, lo que lo obligó a realizar una maniobra repentina.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: intento de asalto deja dos jóvenes lesionados y tres detenidos en el bulevar Venustiano Carranza