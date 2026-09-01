$!Saltillo: motociclista termina sobre el pavimento tras impactarse contra camioneta

Un motociclista resultó lesionado luego de protagonizar un accidente vial sobre el bulevar Vito Alessio Robles, en el cruce con la calle Martín Enríquez, al norponiente de Saltillo. El percance ocurrió cuando el conductor de la motocicleta circulaba por Vito Alessio Robles y, al llegar al cruce con Martín Enríquez, una camioneta se atravesó en su trayectoria, provocando que el joven se impactara contra la unidad.

Tras el choque, el motociclista salió proyectado y terminó sobre el pavimento, mientras que la camioneta, conducida por una mujer, presentó daños en la puerta del lado izquierdo. La motocicleta también resultó afectada, principalmente en el neumático delantero. Testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al motociclista, quien presentó diversas lesiones.

Aunque inicialmente se contempló su traslado en ambulancia, el joven decidió permanecer en el sitio para intentar llegar a un convenio con la conductora involucrada. Posteriormente, se acordó que familiares de la mujer lo llevarían a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.