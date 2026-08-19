Saltillo: moviliza incendio de arroyo a Bomberos; fuego consume basura y autopartes

Una intensa columna de humo que podía observarse desde distintos puntos de Saltillo provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos durante la mañana de este miércoles, tras reportarse un supuesto incendio en una vivienda de la colonia Lomas de Zapalinamé, al suroriente de la ciudad.

El reporte se recibió alrededor de las 6:00 horas a través del número de emergencias 911, luego de que vecinos y automovilistas advirtieran la presencia de humo proveniente del sector.