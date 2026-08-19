Saltillo: moviliza incendio de arroyo a Bomberos; fuego consume basura y autopartes

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    Saltillo: moviliza incendio de arroyo a Bomberos; fuego consume basura y autopartes
    La columna de humo generó alarma entre vecinos, quienes inicialmente creyeron que una vivienda estaba en llamas. ULISES MARTÍNEZ

Una columna de humo alertó a vecinos de Lomas de Zapalinamé y generó una movilización de Bomberos, quienes descartaron que alguna vivienda estuviera en riesgo

Una intensa columna de humo que podía observarse desde distintos puntos de Saltillo provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos durante la mañana de este miércoles, tras reportarse un supuesto incendio en una vivienda de la colonia Lomas de Zapalinamé, al suroriente de la ciudad.

El reporte se recibió alrededor de las 6:00 horas a través del número de emergencias 911, luego de que vecinos y automovilistas advirtieran la presencia de humo proveniente del sector.

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$!Bomberos trabajaron para sofocar las llamas que consumían basura y autopartes en el arroyo.
Bomberos trabajaron para sofocar las llamas que consumían basura y autopartes en el arroyo. ULISES MARTÍNEZ

Al arribar al lugar, los bomberos realizaron una inspección para localizar el origen del siniestro y confirmar si alguna casa habitación se encontraba involucrada. Sin embargo, tras revisar la zona, descartaron que el fuego se hubiera originado en una vivienda.

$!La conflagración ocurrió en un arroyo donde se acumulaban basura y partes automotrices.
La conflagración ocurrió en un arroyo donde se acumulaban basura y partes automotrices. ULISES MARTÍNEZ

Las llamas se encontraban en el interior de un arroyo, donde se acumulaban grandes cantidades de basura y algunas partes automotrices. De inmediato, los elementos comenzaron con las maniobras para controlar el incendio y evitar que se extendiera hacia otras áreas o alcanzara inmuebles cercanos.

Vecinos y algunos curiosos que se encontraban en el sitio señalaron que, aparentemente, el incendio habría sido provocado de manera intencional, aunque esta versión no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

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