Agua, energía y capacitación: los retos de Coahuila para atraer semiconductores

El agua, la infraestructura y la capacitación se perfilan como los principales retos para atraer la industria de semiconductores a Coahuila, sector con el que autoridades estatales y empresarios buscan diversificar la economía y reducir la dependencia de la industria automotriz. El secretario de Economía del Estado, Luis Olivares, expuso este martes que se proyecta la llegada de las primeras actividades de esta industria en un plazo de 12 meses. Para ello, señaló, uno de los primeros pasos será alinear los programas de las escuelas técnicas con las competencias que requieren estas empresas.

“Estamos pensando que en un lapso de 12 meses podamos estar trayendo algunas actividades básicas del sector de la industria (de semiconductores). Y bueno, poco a poco. Esa es la fase inicial que viene siendo lo que es el empaque y el testeo de lo que son los semiconductores para después aspirar a incluso hasta poder en un futuro a mediano plazo el poder incursionar en el diseño de los semiconductores”, dijo el funcionario estatal. Olivares explicó que, tras una gira por Estados Unidos, se identificó que los centros de datos forman parte del ecosistema de esta industria. Sin embargo, aclaró que durante una primera fase se buscará priorizar la manufactura. “Al final del día (los data centers) requieren de una infraestructura en cantidad muy elevada y que tampoco son generadores de altos volúmenes de empleo”, apuntó. El presidente de Canacintra Saltillo, Arturo Reveles Márquez, coincidió en que los semiconductores representan una opción para diversificar la industria y aminorar la dependencia del sector automotriz en la entidad. “Es la que tenemos que virar y obviamente ya está dentro del plan del Gobierno del Estado y los empresarios nos vamos a sumar a esas iniciativas para hacer esa vinculación”, señaló. Sobre las modificaciones académicas, Olivares detalló que se trabajará en los niveles técnico y profesional con la enseñanza del idioma inglés y los conocimientos especializados necesarios. Para ello, dijo, docentes locales recibirán capacitación a distancia mediante cursos universitarios.

Reveles Márquez agregó que la inteligencia artificial y la automatización exigirán que los próximos egresados cuenten con competencias distintas para integrarse al mercado laboral y evitar la pérdida de fuentes de empleo ante las nuevas tecnologías. “Hay trabajos que está haciendo la Secretaría de Educación para poder desarrollar mano de obra aquí en Coahuila, ha tenido vinculación con algunas universidades en Estados Unidos para poder sembrar ese conocimiento que se tiene que tener aquí en la región”, expuso. INFRAESTRUCTURA PARA NUEVAS EMPRESAS En materia de infraestructura, el titular de Economía estatal indicó que la disponibilidad de agua es uno de los factores necesarios para el desarrollo de la industria de semiconductores, junto con instalaciones específicas y una alta disponibilidad de energía. “Hemos estado platicando de muchas de las inversiones que los mismos parques industriales privados que tenemos en el estado tienen esa gran ventaja que tienen capacidad eléctrica propia, entonces, eso también es algo que llamó mucho la atención por allá”, comentó. Respecto a las zonas viables para recibir proyectos, Olivares mencionó las regiones Frontera, Laguna, Centro y Sureste. Reveles Márquez destacó particularmente a Arteaga y Derramadero por sus parques e instalaciones disponibles. Tras un reciente viaje a Estados Unidos junto con representantes de la Secretaría de Educación y Pro Coahuila para presentar las condiciones que ofrece la entidad, Olivares estimó que los proyectos del sector podrían representar inversiones de entre 150 y 500 millones de dólares cada uno.

“La región sureste podrá traer algunos procesos ya automatizados y para regiones donde necesitamos que se incremente de manera considerable el uso de la mano de obra, como la región centro, como las regiones de frontera, como la región carbonífera, estaremos direccionando esas inversiones para allá”, afirmó. Finalmente, sobre el panorama de la manufactura automotriz en el estado, el presidente de Canacintra señaló que existe incertidumbre ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las posibles modificaciones a las reglas comerciales de Estados Unidos. “Plantas que posiblemente iban a generar expansiones están todavía a reserva de que eso se termine de negociar, tenemos muchas ventajas en Coahuila, si nos comparamos con otros estados sigue siendo atractivo”, concluyó.