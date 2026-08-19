Pareja derrapa en motoneta y termina lesionada tras chocar contra camioneta, en Parras de la Fuente

El accidente ocurrió sobre la calle Ignacio Allende, cuando Ignacio, de 51 años, conducía la unidad en dirección de poniente a oriente acompañado de Esmeralda, de 42 años. De acuerdo con testigos, al llegar a un reductor de velocidad, el motociclista accionó el freno delantero, provocando que la motoneta derrapara.

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- La tarde de ayer martes, una pareja que viajaba a bordo de una motoneta resultó lesionada luego de sufrir un aparatoso percance vial en calles de la zona Centro de Parras , por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos para brindarles atención médica.

Tras perder el control, la pareja terminó estrellándose contra la parte trasera de una camioneta que se encontraba estacionada. Debido al impacto, Ignacio sufrió una herida en la mano izquierda, mientras que Esmeralda presentó un fuerte dolor en ambos pies.

Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados y posteriormente los trasladaron a un centro de salud para una valoración médica más detallada.

Elementos de la Policía y Tránsito Municipal también se movilizaron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. La motoneta fue asegurada y trasladada al corralón, mientras que los involucrados deberán llegar a un acuerdo con el propietario de la camioneta para determinar la reparación de los daños ocasionados.

El percance se suma a los accidentes viales que diariamente son reportados en distintos sectores de la ciudad, por lo que las autoridades reiteraron la importancia de extremar precauciones, especialmente al circular en motocicleta y motoneta.