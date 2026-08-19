‘Acelera’ industria de chips en Coahuila

El secretario de Economía de Coahuila , Luis Olivares, informó que se trabaja para atraer inicialmente procesos de empaque y testeo de semiconductores, con la posibilidad de avanzar posteriormente hacia actividades de mayor especialización.

La industria de chips, o semiconductores, comienza a tomar fuerza en Coahuila como una alternativa para diversificar la economía estatal y reducir la dependencia del sector automotriz, con la expectativa de que en un plazo de 12 meses se concreten las primeras actividades relacionadas con este ramo.

El funcionario explicó que, tras una gira por Estados Unidos, se identificaron oportunidades para incorporar a Coahuila al ecosistema de esta industria. Estimó que cada proyecto podría representar inversiones de entre 150 y 500 millones de dólares, dependiendo del proceso que se instale.

Sin embargo, para concretar la llegada de estas empresas, el estado enfrenta retos relacionados con la disponibilidad de agua, infraestructura, energía eléctrica y capacitación de personal especializado.

Olivares señaló que el suministro de agua será uno de los factores determinantes para atraer inversiones, además de contar con instalaciones adecuadas y suficiente capacidad energética. Destacó que algunos parques industriales privados de Coahuila cuentan con infraestructura eléctrica propia, condición que, dijo, generó interés durante las reuniones en EU.

Las regiones Frontera, Laguna, Centro y Sureste son consideradas con posibilidades para recibir proyectos de esta industria. En particular, el presidente de Canacintra Saltillo, Arturo Reveles, mencionó a Arteaga y Derramadero por la disponibilidad de parques industriales.

De acuerdo con Olivares, la estrategia contempla distribuir las inversiones de acuerdo con las características de cada región. En el Sureste podrían establecerse procesos altamente automatizados, mientras que en las regiones Centro, Frontera y Carbonífera se buscarían proyectos con mayor demanda de mano de obra.