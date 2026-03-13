Dos personas terminan prensadas tras fuerte accidente, en Saltillo

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Saltillo
/ 13 marzo 2026
    Dos personas terminan prensadas tras fuerte accidente, en Saltillo
    Paramédicos atendieron a los lesionados para luego trasladarlos al nosocomio.
    Dos personas terminan prensadas tras fuerte accidente, en Saltillo
    Dos personas terminan prensadas tras fuerte accidente, en Saltillo
    Dos personas terminan prensadas tras fuerte accidente, en Saltillo

Fue cerrado el periférico y Emilio Arizpe de la Maza mientras se atendía el accidente

Dos personas lesionadas, una de ellas de gravedad, fue el saldo de un fuerte accidente automovilístico que ocurrió la noche de este viernes en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, frente a la colonia Valle Dorado.

Como vehículo responsable se señaló a un Ford Mustang color gris que circulaba de sur a norte por el bulevar Emilio Arizpe de la Maza. Al llegar a la curva ubicada frente al Colegio de Bachilleres de Coahuila (Cobac), el conductor perdió el control debido al exceso de velocidad.

El vehículo se subió a la jardinera central, invadió el carril contrario de circulación y se impactó de frente contra un vehículo Chevrolet Aveo. Tras el impacto, también chocó contra una camioneta Chevrolet Captiva que se encontraba en movimiento.

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Los ocupantes del Chevrolet Aveo fueron quienes quedaron atrapados y resultaron con lesiones de consideración, por lo que se solicitó apoyo al sistema de emergencias 911. Al lugar del accidente acudió una camioneta de rescate urbano del Cuerpo de Bomberos, así como una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

Paramédicos valoraron al conductor, Néstor N., de 51 años de edad, y a su acompañante, una mujer de aproximadamente entre 30 y 35 años. Ambos fueron trasladados a una clínica particular, donde el primero fue reportado como delicado.

Oficiales de Tránsito Municipal ordenaron el cierre de la circulación para que una grúa procediera con el aseguramiento de los vehículos involucrados. El probable responsable del percance fue asegurado y trasladado a las celdas municipales por los delitos de lesiones y daños culposos.

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