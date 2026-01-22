Saltillo: muere hombre atropellado por elemento de la AIC en periférico LEA

Saltillo
/ 22 enero 2026
    Saltillo: muere hombre atropellado por elemento de la AIC en periférico LEA
    Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para permitir las diligencias. FOTO: ULISES MARTÍNEZ
    El auto quedó destrozado Ulises Martínez

El conductor del vehículo fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la corporación para quedar a disposición de la autoridad

Un hombre con apariencia de indigente perdió la vida luego de ser atropellado por un automovilista, a quien presuntamente se le atravesó al inicio del puente de Luis Echeverría Álvarez y Venustiano Carranza, con dirección a Isidro López Zertuche, en Saltillo.

El accidente se registró minutos antes de las 10:00 horas, en los carriles que descienden del segundo piso del Periférico con rumbo a Isidro López Zertuche.

$!El Nissan Versa involucrado presentó severos daños en la parte frontal y en el parabrisas.
El Nissan Versa involucrado presentó severos daños en la parte frontal y en el parabrisas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con un testigo, el hombre, de complexión delgada y con características de indigente, se encontraba de pie en la cuchilla que divide los carriles laterales y centrales, del lado de la colonia República, cuando intentó cruzar la vialidad.

El peatón habría cruzado sin las debidas precauciones y fue impactado por un vehículo Nissan Versa, sin placas de circulación, que era conducido por un elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quien circulaba por el carril izquierdo y no logró frenar a tiempo.

$!El cuerpo del peatón quedó tendido sobre los carriles del puente Luis Echeverría Álvarez tras el atropellamiento.
El cuerpo del peatón quedó tendido sobre los carriles del puente Luis Echeverría Álvarez tras el atropellamiento. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El impacto fue directo contra la parte frontal del automóvil, proyectando al hombre varios metros hacia adelante. La unidad presentó daños considerables en la parte frontal, así como en el parabrisas.

Tras el percance, el conductor se detuvo metros adelante y, al arribo de elementos de la Policía Municipal, explicó lo sucedido. Posteriormente, fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la corporación correspondiente para quedar a disposición de la autoridad.

$!Personal de la Agencia de Investigación Criminal realizó el levantamiento del cuerpo.
Personal de la Agencia de Investigación Criminal realizó el levantamiento del cuerpo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Minutos después, personal de la Agencia de Investigación Criminal acudió al sitio para realizar las diligencias pertinentes y ordenar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinarán las causas del fallecimiento. Asimismo, se iniciarán los trabajos para localizar a algún familiar del fallecido y proceder a la entrega del cuerpo conforme a la ley.

