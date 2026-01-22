Saltillo: muere hombre atropellado por elemento de la AIC en periférico LEA

Un hombre con apariencia de indigente perdió la vida luego de ser atropellado por un automovilista, a quien presuntamente se le atravesó al inicio del puente de Luis Echeverría Álvarez y Venustiano Carranza, con dirección a Isidro López Zertuche, en Saltillo. El accidente se registró minutos antes de las 10:00 horas, en los carriles que descienden del segundo piso del Periférico con rumbo a Isidro López Zertuche. TE PUEDE INTERESAR: Retorno mal calculado derriba a motociclista en Saltillo

De acuerdo con un testigo, el hombre, de complexión delgada y con características de indigente, se encontraba de pie en la cuchilla que divide los carriles laterales y centrales, del lado de la colonia República, cuando intentó cruzar la vialidad. El peatón habría cruzado sin las debidas precauciones y fue impactado por un vehículo Nissan Versa, sin placas de circulación, que era conducido por un elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quien circulaba por el carril izquierdo y no logró frenar a tiempo.

El impacto fue directo contra la parte frontal del automóvil, proyectando al hombre varios metros hacia adelante. La unidad presentó daños considerables en la parte frontal, así como en el parabrisas. Tras el percance, el conductor se detuvo metros adelante y, al arribo de elementos de la Policía Municipal, explicó lo sucedido. Posteriormente, fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la corporación correspondiente para quedar a disposición de la autoridad.