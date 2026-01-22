Retorno mal calculado derriba a motociclista en Saltillo

Saltillo
/ 22 enero 2026
    Retorno mal calculado derriba a motociclista en Saltillo
La Secretaría de Salud acudió al lugar para brindar atención prehospitalaria al motociclista lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital

Un motociclista resultó lesionado luego de ser derribado por un vehículo que le cortó el paso en el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de la entrada del gimnasio Lobos de la UAdeC, en Saltillo.

El accidente ocurrió cuando un automóvil Vento, conducido por Juan Pablo ¨N¨, de 33 años, circulaba con dirección a Vito Alessio Robles y realizó un retorno con la intención de ingresar a la planta Sonoco.

Autoridades de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Durante la maniobra, el vehículo se atravesó al paso del motociclista, identificado como José Ángel ¨N¨, de 28 años, quien no logró detenerse ni esquivar el auto y terminó por impactarse.

José Ángel ¨N¨ quedó tendido sobre el pavimento tras ser impactado por un automóvil en bulevar Nazario Ortiz Garza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, el motociclista cayó al pavimento y permaneció en el lugar a la espera de auxilio, siendo atendido por personal de la planta y compañeros del automovilista, mientras testigos alertaban a los servicios de emergencia, marcando el 911.

Elementos de la Secretaría de Salud atendieron al lesionado y lo trasladaron a un hospital para valoración médica. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Personal de la Secretaría de Salud acudió al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladó a un hospital para su valoración médica. Autoridades de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

