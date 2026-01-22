Retorno mal calculado derriba a motociclista en Saltillo
La Secretaría de Salud acudió al lugar para brindar atención prehospitalaria al motociclista lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital
Un motociclista resultó lesionado luego de ser derribado por un vehículo que le cortó el paso en el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de la entrada del gimnasio Lobos de la UAdeC, en Saltillo.
El accidente ocurrió cuando un automóvil Vento, conducido por Juan Pablo ¨N¨, de 33 años, circulaba con dirección a Vito Alessio Robles y realizó un retorno con la intención de ingresar a la planta Sonoco.
Durante la maniobra, el vehículo se atravesó al paso del motociclista, identificado como José Ángel ¨N¨, de 28 años, quien no logró detenerse ni esquivar el auto y terminó por impactarse.
Tras el choque, el motociclista cayó al pavimento y permaneció en el lugar a la espera de auxilio, siendo atendido por personal de la planta y compañeros del automovilista, mientras testigos alertaban a los servicios de emergencia, marcando el 911.
Personal de la Secretaría de Salud acudió al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladó a un hospital para su valoración médica. Autoridades de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.