Retorno mal calculado derriba a motociclista en Saltillo

Un motociclista resultó lesionado luego de ser derribado por un vehículo que le cortó el paso en el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de la entrada del gimnasio Lobos de la UAdeC, en Saltillo.

El accidente ocurrió cuando un automóvil Vento, conducido por Juan Pablo ¨N¨, de 33 años, circulaba con dirección a Vito Alessio Robles y realizó un retorno con la intención de ingresar a la planta Sonoco.

