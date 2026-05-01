Saltillo: muere hombre tras una caída en su casa; rechazó atención médica

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    Saltillo: muere hombre tras una caída en su casa; rechazó atención médica
    La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del fallecimiento y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la autopsia correspondiente. JUAN FRNACISCO VALDÉS

Familiares optaron por trasladarlo por sus propios medios al hospital, donde fue declarado sin signos vitales al ingreso

Un hombre que tenía más de 15 años padeciendo cirrosis hepática sufrió una caída dentro de su propia casa y murió cuando fue ingresado al área de urgencias de la clínica del ISSSTE, en Saltillo.

El incidente movilizó al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para trasladar el cuerpo de Juan Manuel ¨N¨ al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia, mientras que sus familiares entraron en crisis de histeria, ya que aseguraban que se encontraba en buenas condiciones de salud.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductora-se-impacta-contra-reja-tras-accidente-en-saltillo-CI20397764

Todo comenzó cerca de las 20:00 horas de ayer jueves en el domicilio ubicado en la calle Las Candelarias, en la colonia Teresitas, cuando su hija, Joselyn, escuchó un fuerte golpe proveniente de la recámara. Al no recibir respuesta, empujó la puerta y encontró a su padre en pijama y con sangrado en la cabeza.

El propio afectado le indicó que había sufrido una caída, por lo que solicitaron una ambulancia de Cruz Roja Mexicana; sin embargo, al arribo de los paramédicos, el hombre se negó a recibir atención y se comportó de manera agresiva, por lo que se retiraron del lugar.

Minutos después, Juan Manuel, de 57 años, se desvaneció, por lo que sus familiares lo trasladaron en un vehículo particular al ISSSTE, donde el médico de guardia, Jorge Eduardo Carrizales Lira, lo recibió en el área de shock trauma y confirmó que ya no contaba con signos vitales.

La familia refirió que el hombre había sido diagnosticado con cirrosis hepática desde hace más de 15 años y que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente, por lo que, a petición de los propios familiares, Servicios Periciales ordenó el traslado del cuerpo a la morgue.

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