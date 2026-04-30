Conductora se impacta contra reja tras accidente, en Saltillo

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Saltillo
/ 30 abril 2026
    Conductora se impacta contra reja tras accidente, en Saltillo
    Los vehículos involucrados fueron asegurados por las autoridades.
    Conductora se impacta contra reja tras accidente, en Saltillo
    Conductora se impacta contra reja tras accidente, en Saltillo

Un auto se pasó el alto y causó un aparatoso choque en la colonia Villa Olímpica de Saltillo

Una adulta mayor resultó lesionada en un accidente automovilístico registrado en el cruce de las calles Inglaterra y Canadá, en la colonia Villa Olímpica.

Al lugar acudió una ambulancia de un servicio particular, cuyos paramédicos atendieron a la afectada, de 64 años de edad, quien no requirió traslado a un hospital. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer conducía un vehículo Mazda sobre la calle Canadá con dirección al poniente y contaba con vía libre.

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Por su parte, el conductor de un vehículo Beat, que circulaba de norte a sur, no respetó la señal de alto. Al continuar su marcha, impactó el costado izquierdo del Mazda, proyectándolo contra un domicilio. El vehículo se estrelló contra una protección de metal, lo que ocasionó daños materiales.

Oficiales de Tránsito Municipal procedieron al aseguramiento de los vehículos, ya que ninguno de los conductores aceptó responsabilidad, ni a través de sus respectivas aseguradoras.

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