Saltillo: muere joven motociclista al impactarse contra un poste; dos acompañantes resultan heridos

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    Saltillo: muere joven motociclista al impactarse contra un poste; dos acompañantes resultan heridos
    Testigos señalaron que la motocicleta circulaba de manera inestable momentos antes del percance, presuntamente debido a la presencia de tierra suelta sobre el pavimento en la zona. ULISES MARTÍNEZ

El accidente ocurrió en el cruce de Agua Grande y Camino Real; los lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica

Un joven motociclista perdió la vida la tarde de este jueves tras un accidente vial ocurrido en el cruce de las calles Agua Grande y Camino Real, donde una motocicleta terminó impactada contra un poste luego de que sus tripulantes perdieran el control de la unidad, en Saltillo.

Conforme a las autoridades municipales que tomaron conocimiento del accidente, tres jóvenes viajaban a bordo de la motocicleta cuando circulaban por la calle Agua Grande a exceso de velocidad. Testigos señalaron que la unidad avanzaba de manera inestable momentos antes del percance, presuntamente debido a la tierra suelta sobre el pavimento.

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$!Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área mientras peritos y agentes de investigación realizaban las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.
Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área mientras peritos y agentes de investigación realizaban las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del fatal accidente. ULISES MARTÍNEZ

Al llegar al cruce con Camino Real, el conductor, identificado como Bryan Alejandro ¨N¨, de 18 años, perdió el control de la motocicleta y se proyectó contra un poste de madera ubicado a un costado de la calle, sobre la banqueta. Tras el impacto, los ocupantes salieron proyectados varios metros.

Uno de los jóvenes quedó tendido sobre la carpeta asfáltica y ya no presentaba signos vitales cuando arribaron los cuerpos de emergencia. Paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar debido a las lesiones sufridas.

$!Paramédicos acudieron al lugar del accidente para brindar atención a los ocupantes de la motocicleta; sin embargo, uno de ellos ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Paramédicos acudieron al lugar del accidente para brindar atención a los ocupantes de la motocicleta; sin embargo, uno de ellos ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas. ULISES MARTÍNEZ

Los otros dos ocupantes, entre ellos Héctor ¨N¨, de 19 años, resultaron lesionados y recibieron atención prehospitalaria en el sitio. Posteriormente, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y permanecer bajo observación.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y acordonar el área mientras se realizaban las labores de auxilio y las diligencias correspondientes.

Peritos y agentes de investigación iniciaron las indagatorias para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar las condiciones en las que viajaban los jóvenes al momento del impacto.

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