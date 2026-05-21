Saltillo: muere joven motociclista al impactarse contra un poste; dos acompañantes resultan heridos

Un joven motociclista perdió la vida la tarde de este jueves tras un accidente vial ocurrido en el cruce de las calles Agua Grande y Camino Real, donde una motocicleta terminó impactada contra un poste luego de que sus tripulantes perdieran el control de la unidad, en Saltillo. Conforme a las autoridades municipales que tomaron conocimiento del accidente, tres jóvenes viajaban a bordo de la motocicleta cuando circulaban por la calle Agua Grande a exceso de velocidad. Testigos señalaron que la unidad avanzaba de manera inestable momentos antes del percance, presuntamente debido a la tierra suelta sobre el pavimento.

Al llegar al cruce con Camino Real, el conductor, identificado como Bryan Alejandro ¨N¨, de 18 años, perdió el control de la motocicleta y se proyectó contra un poste de madera ubicado a un costado de la calle, sobre la banqueta. Tras el impacto, los ocupantes salieron proyectados varios metros. Uno de los jóvenes quedó tendido sobre la carpeta asfáltica y ya no presentaba signos vitales cuando arribaron los cuerpos de emergencia. Paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar debido a las lesiones sufridas.

Los otros dos ocupantes, entre ellos Héctor ¨N¨, de 19 años, resultaron lesionados y recibieron atención prehospitalaria en el sitio. Posteriormente, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y permanecer bajo observación. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y acordonar el área mientras se realizaban las labores de auxilio y las diligencias correspondientes. Peritos y agentes de investigación iniciaron las indagatorias para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar las condiciones en las que viajaban los jóvenes al momento del impacto.