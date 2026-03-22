Saltillo: muere joven tras ingerir medicamentos en colonia Satélite Sur

Un joven murió intoxicado tras ingerir medicamentos en la recámara de su domicilio la noche de ayer sábado, en la colonia Satélite Sur, en Saltillo. Se trata de Sebastián “N”, de 24 años de edad, con domicilio en la calle Juan José Arreola. Ana “N”, quien dijo ser la madre de la víctima, señaló que el sábado 21 de marzo su hijo se metió a bañar, donde duró cerca de 10 minutos; posteriormente se trasladó a su recámara, donde lo notó sospechoso y, al preguntarle lo que le pasaba, no le respondió.

Por ello, pidió apoyo a su padrastro, Juan “N”, quien ingresó a la fuerza al cuarto y lo encontró bebiendo agua. Luego el joven se metió al baño a vomitar y, al acudir en su ayuda, sufrió un desmayo, donde localizaron empaques de medicamentos. Se solicitó apoyo al sistema de emergencias 911; sin embargo, debido a la demora, decidieron trasladarlo por sus propios medios a la Clínica Uno del Seguro Social, donde llegó consciente.

Durante la atención presentó deterioro neurológico, convulsiones y fue necesario intubarlo. Según la médico de turno, Mireya Fonseca, el joven tomó una serie de medicamentos como paracetamol, hocina, pentoxifilina y tramadol. Le sobrevinieron cinco paros cardiorrespiratorios y el último ocurrió la mañana de este domingo, cerca de las 07:00 horas, cuando confirmaron su fallecimiento. Servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias en el sitio y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos correspondientes.