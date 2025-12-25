Saltillo: muere menor tras chocar en estacionamiento de plaza; acompañante resulta lesionado

Saltillo
/ 25 diciembre 2025
    Saltillo: muere menor tras chocar en estacionamiento de plaza; acompañante resulta lesionado
    Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del accidente para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El accidente se registró durante la noche en el estacionamiento de una plaza comercial, donde la motocicleta se impactó contra una camioneta

Alrededor de las 02:00 horas de este jueves se registró el fallecimiento de un joven de 17 años al interior del Hospital General de Saltillo, luego de haber resultado lesionado en un accidente vial ocurrido en la colonia La Rosaleda.

El menor fue identificado como José Miguel ¨N¨, de 17 años, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika dentro del estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el cruce de las calles Carlos Abedrop y Luis González Obregón.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Coahuila realiza jornada de proximidad social en Nochebuena

$!El percance se registró en el cruce de Carlos Abedrop y Luis González Obregón, en la colonia La Rosaleda.
El percance se registró en el cruce de Carlos Abedrop y Luis González Obregón, en la colonia La Rosaleda. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El percance se registró alrededor de las 21:00 horas, cuando el joven viajaba acompañado de Debra ¨N¨, también de 17 años, ambos a bordo de una motocicleta Italika 150 Z. Al circular por el estacionamiento, la unidad terminó impactándose.

La motocicleta se estrelló contra la parte trasera de una camioneta Volkswagen Tiguan, conducida por Jazmín Victoria¨N¨, de 19 años de edad. Como resultado del choque, ambos ocupantes de la motocicleta resultaron lesionados.

$!Personal de la Cruz Roja brindó atención prehospitalaria a los dos jóvenes lesionados tras el choque ocurrido en el estacionamiento de una plaza comercial.
Personal de la Cruz Roja brindó atención prehospitalaria a los dos jóvenes lesionados tras el choque ocurrido en el estacionamiento de una plaza comercial. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al lugar acudió personal de la Cruz Roja, que brindó atención prehospitalaria a los afectados. Asimismo, elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y se realizó el traslado de los jóvenes al Hospital General, quienes presuntamente se encontraban en estado etílico.

El menor presentó lesiones internas de gravedad, por lo que fue atendido por el personal médico; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, perdió la vida alrededor de las 02:00 horas.

$!La conductora de la camioneta Volkswagen Tiguan permaneció en el lugar del accidente mientras autoridades realizaban las diligencias correspondientes tras el choque.
La conductora de la camioneta Volkswagen Tiguan permaneció en el lugar del accidente mientras autoridades realizaban las diligencias correspondientes tras el choque. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras confirmarse el deceso, se dio aviso a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, cuyos elementos acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinará la causa de la muerte y posteriormente será entregado a sus familiares para los servicios funerarios.

Temas


accidentes viales
Fallecimientos
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

