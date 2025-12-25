Saltillo: muere menor tras chocar en estacionamiento de plaza; acompañante resulta lesionado

Alrededor de las 02:00 horas de este jueves se registró el fallecimiento de un joven de 17 años al interior del Hospital General de Saltillo, luego de haber resultado lesionado en un accidente vial ocurrido en la colonia La Rosaleda. El menor fue identificado como José Miguel ¨N¨, de 17 años, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika dentro del estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el cruce de las calles Carlos Abedrop y Luis González Obregón. TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Coahuila realiza jornada de proximidad social en Nochebuena

El percance se registró alrededor de las 21:00 horas, cuando el joven viajaba acompañado de Debra ¨N¨, también de 17 años, ambos a bordo de una motocicleta Italika 150 Z. Al circular por el estacionamiento, la unidad terminó impactándose. La motocicleta se estrelló contra la parte trasera de una camioneta Volkswagen Tiguan, conducida por Jazmín Victoria¨N¨, de 19 años de edad. Como resultado del choque, ambos ocupantes de la motocicleta resultaron lesionados.

Al lugar acudió personal de la Cruz Roja, que brindó atención prehospitalaria a los afectados. Asimismo, elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y se realizó el traslado de los jóvenes al Hospital General, quienes presuntamente se encontraban en estado etílico. El menor presentó lesiones internas de gravedad, por lo que fue atendido por el personal médico; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, perdió la vida alrededor de las 02:00 horas.