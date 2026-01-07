Saltillo: muere sexagenaria a manos de su hijo en la colonia Conquistadores

Bajo los influjos de sustancias tóxicas, un hombre de 48 años dio muerte a su madre, de 68 años, a quien presuntamente golpeó y ahorcó con una sábana en un domicilio de la colonia Conquistadores, en Saltillo. El hecho fue reportado alrededor de las 07:53 horas, cuando se alertó sobre un hombre que se encontraba encerrado en una de las habitaciones de la vivienda marcada con el número 111 de la calle Pedro Gentil. TE PUEDE INTERESAR: Chofer de la ruta Arteaga se impacta contra un tráiler por conducir usando el celular; hay 9 lesionados

Al arribo de las autoridades, se entrevistaron con Esther Selene y su esposo, Eduardo ¨N¨, quienes acudieron al llamado de vecinos que reportaron haber escuchado gritos y golpes provenientes del interior del domicilio. De acuerdo con lo señalado, al asomarse por una de las áreas de la vivienda, Eduardo ¨N¨ observó a su suegra, María Esther ¨N¨, de 68 años, tendida en el piso, mientras su hijo, José Salvador, de 48 años, se encontraba sobre ella, presuntamente ahorcándola con una sábana. Al percatarse de que intentaban forzar la puerta, el hombre se levantó y se encerró en una habitación. Elementos policiales lograron asegurar al presunto responsable, mientras que personal de la Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento de la mujer.