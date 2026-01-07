Saltillo: muere sexagenaria a manos de su hijo en la colonia Conquistadores

Saltillo
/ 7 enero 2026
    Saltillo: muere sexagenaria a manos de su hijo en la colonia Conquistadores
    Personal pericial levantó el cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

José Salvador, de 48 años, fue detenido tras atacar a su madre mientras se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas

Bajo los influjos de sustancias tóxicas, un hombre de 48 años dio muerte a su madre, de 68 años, a quien presuntamente golpeó y ahorcó con una sábana en un domicilio de la colonia Conquistadores, en Saltillo.

El hecho fue reportado alrededor de las 07:53 horas, cuando se alertó sobre un hombre que se encontraba encerrado en una de las habitaciones de la vivienda marcada con el número 111 de la calle Pedro Gentil.

$!Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acordonaron la vivienda donde ocurrió el crimen.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acordonaron la vivienda donde ocurrió el crimen. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al arribo de las autoridades, se entrevistaron con Esther Selene y su esposo, Eduardo ¨N¨, quienes acudieron al llamado de vecinos que reportaron haber escuchado gritos y golpes provenientes del interior del domicilio.

De acuerdo con lo señalado, al asomarse por una de las áreas de la vivienda, Eduardo ¨N¨ observó a su suegra, María Esther ¨N¨, de 68 años, tendida en el piso, mientras su hijo, José Salvador, de 48 años, se encontraba sobre ella, presuntamente ahorcándola con una sábana. Al percatarse de que intentaban forzar la puerta, el hombre se levantó y se encerró en una habitación.

Elementos policiales lograron asegurar al presunto responsable, mientras que personal de la Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento de la mujer.

$!La familia de la víctima acompañó a las autoridades durante las diligencias y dio su consentimiento para el ingreso al domicilio.
La familia de la víctima acompañó a las autoridades durante las diligencias y dio su consentimiento para el ingreso al domicilio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Con el consentimiento de la hija de la víctima, las autoridades ingresaron al domicilio y detuvieron al hermano, quien fue trasladado al Ministerio Público, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

Vecinos señalaron que, al escuchar los golpes y gritos, decidieron comunicarse con la hija de la víctima, quien refirió que un día antes había acudido al domicilio con la intención de llevarse a su madre, sin que ésta aceptara salir del lugar.

El área fue acordonada y personal de la Agencia de Investigación Criminal, junto con peritos, realizó las diligencias correspondientes.

Una vez concluido el trabajo pericial, se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas de la muerte y, posteriormente, proceder a la entrega del cuerpo a sus familiares.

