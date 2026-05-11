Saltillo: Museo de las Aves impulsa acciones para proteger ecosistemas del norte del país

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    Saltillo: Museo de las Aves impulsa acciones para proteger ecosistemas del norte del país
    El Museo de las Aves realizó el primer festival dedicado a la conservación de pastizales y especies migratorias. CORTESÍA

Especialistas, estudiantes y organizaciones promueven iniciativas ambientales y cuidado de especies migratorias

Con el lema “Sin pastizales no hay refugio, sin refugio no hay aves”, el Museo de las Aves de México llevó a cabo el primer festival “Conservar los pastizales, proteger las aves 2026”, una jornada enfocada en promover la preservación de estos ecosistemas fundamentales para la biodiversidad.

El evento reunió a especialistas, investigadores, estudiantes y organizaciones ambientales en las instalaciones del museo, donde se desarrollaron conferencias, exposiciones y actividades de divulgación relacionadas con la protección de las aves y los ecosistemas de pastizal.

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La directora del Museo de las Aves de México, Sofía Strozzi Guerra, dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de sumar esfuerzos para conservar espacios naturales esenciales para la vida silvestre, en el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores.

Durante la jornada, el doctor José Javier Ochoa Espinosa, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), explicó que esta conmemoración internacional busca visibilizar el trabajo de quienes dependen de los pastizales, así como impulsar redes de colaboración entre sectores académicos, productivos, empresariales y gubernamentales.

$!Especialistas destacaron la importancia ecológica de los pastizales para la biodiversidad.
Especialistas destacaron la importancia ecológica de los pastizales para la biodiversidad. CORTESÍA

Añadió que uno de los principales objetivos es promover políticas públicas orientadas a la protección de estos ecosistemas, los cuales, a diferencia de otros recursos naturales, aún carecen de suficientes marcos regulatorios en México.

Por su parte, el investigador de la UAAAN, Juan Manuel Ramírez, presentó la conferencia “La importancia del Rancho Los Ángeles en la conservación de las aves de pastizal”, donde compartió algunos de los proyectos desarrollados en esta reserva natural.

$!Estudiantes y organizaciones ambientales participaron en actividades de divulgación y educación ecológica.
Estudiantes y organizaciones ambientales participaron en actividades de divulgación y educación ecológica. CORTESÍA

Entre ellos destacó la instalación de una cámara de monitoreo en tiempo real en un nido de águilas reales, proyecto realizado junto con la Fundación Mexicana para la Conservación de la Naturaleza, con el propósito de generar información científica para fortalecer estrategias de conservación.

También señaló la colaboración reciente con la Universidad Cornell, de Nueva York, enfocada en la captura y análisis de muestras sanguíneas de gorriones para detectar posibles enfermedades en aves migratorias.

El festival contó además con la participación de estudiantes universitarios, investigadores y representantes de organizaciones ambientales, quienes instalaron módulos informativos para difundir acciones relacionadas con el cuidado de los ecosistemas de la región.

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